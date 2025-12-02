Muerte de Nisman: apuntan a Fein por descontrol del 18 de enero de 2015

- Publicidad -

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la escena de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El requerimiento consta en un dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini.

Fein se encuentra jubilada e imputada junto a otros funcionarios. La acusación señala un descontrol el 18 de enero de 2015 durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo en el departamento de Puerto Madero.

Alberto Nisman investigaba el atentado a la AMIA. El fiscal había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán días antes de su muerte.



El magistrado Ercolini deberá resolver la convocatoria de Fein como acusada. (Agencia OPI Santa Cruz)