Planes sociales: advierten disparidad entre AUH y salario familiar

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) revela que un trabajador informal percibe hasta 217.000 pesos en beneficios sociales frente a los 60.000 pesos de un empleado registrado por el mismo concepto familiar.

El documento detalla la composición de los ingresos estatales para un trabajador no registrado con un hijo menor de tres años. La suma incluye 120.000 pesos de Asignación Universal por Hijo (AUH), 52.000 pesos de Tarjeta Alimentar y 45.000 pesos de complemento alimentario. El total mensual asciende a 217.000 pesos.

El sistema vigente otorga al trabajador formal una Asignación por Hijo de 60.000 pesos por idéntica situación familiar. La diferencia representa un beneficio casi cuatro veces superior para quien opera fuera de la ley laboral.

IDESA sostuvo que esta brecha induce a la informalidad en las microempresas y trabajadores de menores ingresos. El análisis plantea que el empleado exige una remuneración mayor para compensar la pérdida de 157.000 pesos en subsidios al ingresar al mercado blanco.

El organismo afirmó que la reforma laboral no basta para la formalización si no se nivelan las prestaciones por hijos entre ambos sectores. El estudio admite el impacto fiscal de la medida pero la califica como imprescindible para corregir la distorsión del mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)