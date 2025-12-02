Torres reunió a gremios docentes y expuso la situación financiera

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, encabezó este lunes una reunión en la Casa de Gobierno en Rawson con los representantes de los gremios del sector educativo, encuentro en el cual se definió la continuidad de las mesas técnicas para los próximos días. La reunión sirvió como escenario para que el mandatario expusiera ante los sindicatos el estado de situación económica y financiera que atraviesa la provincia, condicionando la agenda de trabajo a estas variables administrativas.

Durante el cónclave, Torres estuvo acompañado por una comitiva del gabinete provincial integrada por el ministro de Educación, José Luis Punta, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, y el asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva. Por la parte sindical, asistieron los representantes de UPCN, UDA, ATE, AMET, SITRAED y ATECH, conformando la totalidad de la mesa de representación de los trabajadores de la educación en la provincia.

La agenda oficial del encuentro se centró en temáticas operativas del sector, con una mención específica a los concursos docentes. Tras la exposición de los planteos gremiales y la respuesta del Ejecutivo, las partes acordaron mantener el esquema de diálogo y retomar las discusiones en mesas técnicas, aunque el comunicado oficial no precisó fechas exactas ni plazos para la resolución de los puntos tratados.

El Gobernador cerró la jornada instando a los presentes a sostener la línea de diálogo y las mesas de trabajo conjuntas. Sin embargo, el eje central de su mensaje radicó en la transmisión de los datos sobre la realidad financiera de Chubut, estableciendo el marco presupuestario dentro del cual se desarrollarán las futuras negociaciones con el sector educativo. (Agencia OPI Chubut)