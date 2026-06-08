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(OPI TdF). La Municipalidad de Río Grande recibió más de 200 solicitudes para plataformas de transporte una vez conocida la reglamentación de la ordenanza que regula las aplicaciones en la localidad.

Una vez que se dio a conocer la apertura del Registro de Vehículos y Conductores de Plataformas Electrónicas se registraron más de 200 trámites de inscripción.

El procedimiento es parte de la implementación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas electrónicas de transporte en Río Grande, “promoviendo un sistema más seguro, transparente y ordenado tanto para usuarios como para prestadores del servicio” señalaron desde el municipio.

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El director General de Transporte y Movilidad Urbana, Matías Bucci dijo que “el nivel de inscripciones registrado durante las primeras horas refleja el interés que existe por incorporarse a esta nueva modalidad de transporte regulada por el Municipio”.

La normativa establece requisitos específicos para conductores y vehículos, orientados a garantizar condiciones de seguridad y calidad en la prestación del servicio y, los vehículos deberán contar con una identificación para las tareas de fiscalización. (Agencia OPI Tierra del Fuego)