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(OPI Chubut) – El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada, confirmó que el organismo sigue relevando la situación de las viviendas sociales adjudicadas y en algunos casos detectaron irregularidades como casas alquiladas, en venta o convertidas en locales comerciales.

La medida se inició con la revocatoria de una adjudicación de una vivienda entregada en 2021 donde el adjudicado no pagó las cuotas, no ocupó el inmueble y lo vendió a un tercero.

Desde el organismo provincial señalaron que las viviendas de planes habitacionales financiados por el Estado deben ser utilizadas como vivienda única y familiar.

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Espada dijo que “ay viviendas alquiladas, otras en venta y también casos donde hicieron comercios o ampliaciones con fines comerciales”.

Uno de los ejemplos mencionados ocurrió en Puerto Madryn, donde una vivienda social fue transformada en una panadería con varias sucursales comerciales.

“La persona pagó apenas el 7% de la vivienda y desarrolló un emprendimiento privado. Eso no se puede permitir” dijo el funcionario quien desde el área social del IPV realiza inspecciones periódicas para verificar quiénes habitan efectivamente las viviendas adjudicadas. (Agencia OPI Chubut)