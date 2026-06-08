- Publicidad -

El ajuste del poder adquisitivo y la recesión empujaron a 5,3 millones de personas a la situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino. La cifra representa al 26,9% del total de individuos que registran financiamiento activo en el país, según el procesamiento de datos del BCRA y el INDEC realizado por la consultora Analytica. El ahogo privado se traduce en un volumen de deuda total que alcanza los $74,2 billones.

El mapa del endeudamiento y la presión sobre la Patagonia

La distribución de la irregularidad contable de los privados expone asimetrías estructurales entre las provincias. Los registros oficiales muestran que la Patagonia registra la deuda mediana más elevada del país, un fenómeno directamente vinculado al mayor nivel de precios relativo que indexa el costo de vida en la región sur.

A nivel nacional, el ecosistema de financiamiento abarca a 19,8 millones de personas dentro del sistema financiero ampliado. El sector bancario tradicional retiene el 82,4% del volumen de deuda y asiste a 14,3 millones de personas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades en sus pagos.

- Publicidad -

El desplazamiento de los usuarios hacia vías alternativas de financiamiento encareció el costo del crédito y aceleró el incumplimiento. Las empresas Fintech concentran el 10,1% de la masa de deuda y muestran una tasa de morosos del 28,9%. La crisis de pago se vuelve terminal en las entidades no financieras, como mutuales, cooperativas y cadenas de electrodomésticos, donde la mora afecta al 96,4% de sus 1,6 millones de deudores.

El derrumbe laboral juvenil y la brecha por nivel de ingresos

La imposibilidad de afrontar los compromisos financieros golpea de forma asimétrica a los sectores con mayor precariedad laboral. El segmento joven de entre 18 y 30 años lidera el índice de morosidad con una tasa que roza el 40%, un dato que se correlaciona con la destrucción del empleo durante 2025, año en que la desocupación en mujeres de 14 a 29 años saltó del 13,8% al 16,8%, y en hombres del mismo rango subió del 12,5% al 16,2%.

La segmentación por ingresos del INDEC y la AFIP confirma que la licuación de recursos afecta más a los eslabones más bajos de la pirámide:

Los contribuyentes de la Categoría A del monotributo registran un 17,9% de personas en mora tardía.

del monotributo registran un de personas en mora tardía. Los inscriptos en la Categoría K reducen su nivel de incumplimiento al 8,5% .

reducen su nivel de incumplimiento al . La provincia de San Juan lidera el ranking de morosidad general con el 36,0% .

lidera el ranking de morosidad general con el . La provincia de La Rioja secunda la estadística con el 35,3% .

secunda la estadística con el . La provincia de Catamarca se ubica tercera con el 34,8% .

se ubica tercera con el . El Conurbano bonaerense promedia un 30,3% de mora, frente al 23,1% del interior de Buenos Aires.

de mora, frente al del interior de Buenos Aires. El municipio de Florencio Varela llega al 38,3% de incumplimiento, mientras que Vicente López reporta el 15,1% .

llega al de incumplimiento, mientras que reporta el . La CABA exhibe el indicador más bajo de irregularidad financiera con el 16,1%. (Agencia OPI Santa Cruz)