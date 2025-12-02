Un hombre fue asesinado de una puñalada en Río Gallegos

- Publicidad -

Un hombre fue asesinado este domingo 30 de noviembre, cuando la policía fue alertada de un incidente alrededor de las 06:30 horas a través del Centro de Despacho.

Allí se denunció que se había producido una pelea en la calle Castagnino al 1700, barrio Evita de Río Gallegos y, los efectivos encontraron un hombre sin signos vitales tirado sobre la vereda de unas viviendas, con una herida punzocortante visible.

Al alertar al hospital regional, personal sanitario arribó al lugar y confirmaron que el hombre había fallecido en el lugar, e incluso cerca del cuerpo encontraron un cuchillo.



Una persona que habría sido el atacante dio su versión del ataque a la policía y sostuvo que se defendió de un ataque por parte de la víctima, que al momento del hecho se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda.

La víctima fue identificada como Luis Lizondo y vivía en cercanías del lugar donde se produjo la pelea.

Junto a otro adulto fueron detenidos y trasladados a la comisaría para estar a disposición de la justicia.

En el lugar trabajó el equipo de la División de Investigaciones y peritos especializados. (Agencia OPI Santa Cruz)