Corte Suprema absorbe USD 61 millones decomisados a Lázaro Báez

La Corte Suprema inició el trámite para incorporar a sus cuentas USD 61.130.860,86 y $4.174.697 decomisados a Lázaro y Martín Báez. El máximo tribunal solicitó al Tribunal Oral Federal 4 la transferencia inmediata de los fondos y la inscripción de inmuebles.

El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, remitió un oficio al juez Néstor Costabel. El documento ordena la adjudicación definitiva de lo obtenido en subastas y exige la remisión de la documentación del expediente 3017/2013/TO2/14.

Los montos surgen de la sentencia dictada en abril de 2021 y confirmada por Casación en 2023. La suma en moneda nacional de 4.174.697 pesos incluye una cláusula de ajuste según el índice de precios al consumidor del INDEC.

La ejecución se habilitó luego de que los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaran los recursos de la defensa el 29 de mayo de 2025. Esa decisión dejó firmes las condenas y los decomisos sobre los activos de la causa.

Existe una disputa administrativa sobre el destino de los fondos. El Poder Ejecutivo creó por decreto el Consejo de Bienes Recuperados en el Ministerio de Justicia para manejar estos activos, pero el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar en octubre que suspendió la medida.

El magistrado Cayssials argumentó en su fallo que el decreto del Ejecutivo “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

La transferencia del dinero se realizará a dos cuentas bancarias bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)