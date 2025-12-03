El sistema financiero condiciona el 2026 al equilibrio fiscal

- Publicidad -

Juan Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, estimó en 200.000 millones de dólares el volumen de ahorros que permanece fuera del mercado de capitales debido a la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad macroeconómica. Esta cifra dimensiona los fondos que el sistema financiero no logra captar, mientras las entidades bancarias confirmaron haber registrado pérdidas operativas durante el tercer trimestre del año a causa del endurecimiento de la política monetaria y el consecuente aumento en los índices de morosidad de sus carteras.

Francisco Gismondi, Director Ejecutivo de ADEBA, detalló que el sector enfrentó quebrantos entre julio y septiembre debido a la combinación de la incertidumbre preelectoral con el apretón monetario. Aunque el directivo señaló una recuperación en el valor de los bonos y un descenso en la tasa de interés para el cuarto trimestre, advirtió que la regularización de los deudores en mora requerirá plazos más extensos. De cara al ciclo 2026, Gismondi alertó sobre una restricción técnica: si bien existe capital suficiente para crecer, el sistema comienza a evidenciar problemas de liquidez para sostener la expansión del crédito.

Por su parte, el CEO del Banco Supervielle, Gustavo Mariquez, ratificó que el costo de fondeo se encuentra a la baja, pero subrayó que la gestión de la mora es la prioridad actual para habilitar nuevas líneas de financiamiento. El banquero expuso la ausencia de una curva de pesos que permita estructurar créditos a largo plazo, situación que obliga a las pequeñas y medianas empresas a financiarse casi exclusivamente mediante el descuento de cheques para capital de trabajo, sin acceso a préstamos para inversión productiva o desarrollo de infraestructura.

Las proyecciones de negocio para el próximo ejercicio fiscal se concentran en los sectores de Oil & Gas, minería y agroindustria. Sin embargo, Abuchdid condicionó el crecimiento de las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), que sufrieron una caída en su rentabilidad este año, al estricto cumplimiento de los equilibrios fiscales y monetarios. El mercado mantiene la expectativa de captar parte de los fondos hoy inactivos solo si el Gobierno garantiza reglas de juego estables que eviten la confiscación de ahorros, citada por los operadores como el principal factor de desconfianza en las últimas tres décadas. (Agencia OPI Santa Cruz)