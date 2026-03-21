“Este adelanto no afecta la coparticipación de los municipios”. Una verdad contable pero un engaño político y financiero de Belén Elmiger

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La Ministro de Gobierno de la provincia, Belén Elmiger, hizo declaraciones al diario Tiempo Sur, en relación al malestar que se produjo en los intendentes de la provincia, en virtud de la toma de un préstamo de 100 mil millones de pesos por parte del gobierno provincial, que va a ser descontado de la coparticipación nacional y así lo expresan los intendentes de Santa Cruz, porque va a terminar afectado la coparticipación propia como lo mencionamos en nuestro informe anterior donde dijimos que el gobierno utiliza los fondos para estabilizar su marco de gestión interno, pero el pago de esa deuda la solidariza con todos, incluyendo cada municipio que posiblemente no reciba nada o muy poco de esos fondos. Todo esto fue negado por Verbes, Elmiger y en las últimas horas por el propio Claudio Vidal, quien dejó un mensaje que avala nuestra teooría cuando dijo (los 100 mkil millones) “Estarán destinados a cubrir necesidades básicas del Estado“; un concepto tan amplio y difuso como que diga “los vamos a usar como se nos antoje“.

Te puede interesar: Las 100 mil millones de razones que no alcanzan para nada pero explican la entrega de la llave de Santa Cruz a Javier Milei de acá al 2027 por parte de Claudio Vidal

A raíz de ello y como hace siempre el gobierno provincial, manda a sus funcionarios a “desmentir o aclarar” lo que aún después de la salida de sus declaraciones, persiste como duda existencial si alguno de ellos en realidad han aportado algo al esclarecimiento o siguen ocultando una cara de la luna, como claramente parece.

- Publicidad -

Así pasó con el Ministro de Economía, con Pedro Luxen y ahora con la Ministro de Gobierno Belén Elmiger, de la cual se transcribe el párrafo de sus dichos en el diario local:

Coparticipación: “Son vías distintas”

Elmiger fue contundente al explicar que el mecanismo de asistencia nacional no altera la distribución de fondos municipales. “Este adelanto no afecta a la coparticipación de los municipios. Son dos vías distintas”, remarcó la funcionaria.

En ese sentido, precisó que los recursos que corresponden a cada municipio están definidos por las transferencias declaradas por el Ministerio de Economía de Nación y el descuento se realiza posterior a eso, por lo que ni el adelanto ni la devolución de esos fondos —incluidos los intereses— impactan en la masa coparticipable que se toma para transferir a las comunas.

Entre verdades, mentiras y medias palabras

Para poner en contexto las palabras de la funcionaria provincial y establecer claramente lo que dijo y lo que no dijo, recurrimos al asesoramiento de un licenciado en economía, que si bien se ocupa de cuestiones tributarias (Tributarista) desglosó el mensaje de Elmiger para establecer la verdad en las palabras de la integrante del gobierno de Santa Cruz y aquello que no dice pero se infiere.

El análisis de las declaraciones de la ministra Elmiger requiere separar la técnica contable de la realidad política y económica. Si pasamos su discurso por un filtro estricto, nos encontramos ante un clásico caso de “verdad contable, pero engaño político y financiero”.

En primera instancia y de acuerdo a lo expuesto por el diario local, la ministra no miente en el mecanismo técnico de liquidación, pero utiliza una argucia discursiva evidente para ocultar el impacto real que esta deuda tendrá en toda la provincia, incluidos los municipios.

La funcionaria se escuda en el orden de prelación de los descuentos. Para entender por qué técnicamente la funcionaria dice que “no afecta” a los municipios, hay que mirar cómo funciona la liquidación diaria denominada por “goteo” en Santa Cruz que lo podemos ejemplificar de la siguiente manera.

El Ministerio de Economía de la Nación determina la masa bruta de coparticipación que le corresponde a Santa Cruz en un mes determinado (por ejemplo, $1.000).

Sobre esos $1.000 brutos, la provincia calcula el porcentaje que por Ley de Coparticipación Provincial debe repartir a los municipios (históricamente alrededor del 11% para el conjunto de las comunas). El descuento viene después.

Una vez que ya se calculó lo que le toca a los municipios sobre el total bruto, la Nación se cobra la cuota del préstamo y los intereses, directamente de la porción que le queda a la provincia. Por lo tanto, la “vía distinta” a la que se refiere Elmiger, es el Excel del Ministerio de Economía donde el porcentaje municipal se liquida antes del tijeretazo de la deuda.

La argucia discursiva y el engaño de fondo

El engaño discursivo que despliega Belén Elmiger radica en hacer creer que, como no se toca el índice automático de coparticipación, los intendentes no van a sufrir las consecuencias. Falso. Esto es ignorar por completo cómo funciona la administración pública en la provincia.

La trampa está en omitir tres realidades ineludibles: la dependencia de los fondos discrecionales (ATP), el achicamiento de la “Caja Única” y la parálisis de gestión.

Es de público conocimiento que a la inmensa mayoría de los municipios de Santa Cruz la coparticipación automática no les alcanza ni siquiera para cubrir la masa salarial. Dependen mes a mes de las “asistencias financieras” o Aportes del Tesoro Provincial para pagar sueldos, aguinaldos y mantener servicios mínimos.

El dinero es fungible; es una sola gran caja. Si la provincia sufre retenciones millonarias por parte de Nación para devolver el capital y los intereses de esos 100 mil millones, el tesoro provincial se vacía. Al tener menos liquidez, la primera canilla que el Ejecutivo provincial va a cerrar (o restringir) es la de los aportes extra a los municipios.

Finalmente, ese dinero que se va en pagar deuda e intereses, es dinero que no irá a obra pública provincial en las localidades, subsidios, equipamiento o programas de salud y seguridad en los municipios.

Esto nos permite concluir que la ministra utiliza un argumento técnico-administrativo (el orden de los descuentos) para desmentir un problema macroeconómico (la pérdida de liquidez del Estado santacruceño) y por ende la provincia está hipotecando sus ingresos futuros.

El Excel y “las vías distintas”

Los intendentes reclaman con razón porque saben leer entre líneas; si la provincia se endeuda en 100 mil millones y cede su propia coparticipación como garantía, el gobierno provincial no tendrá espalda para socorrer a las comunas cuando los números en rojo aprieten a fin de mes. Al final de la cadena, el ajuste lo absorbe “el territorio”, es decir todos, incluyendo, los municipios.

Los intendentes no se quejan porque no entiendan cómo se liquida la coparticipación, se quejan porque saben leer la política y advierten lo que se viene. Entienden perfectamente que cuando el Ejecutivo provincial empiece a sufrir el recorte en sus propios fondos coparticipables para devolver este gigantesco préstamo, no habrá “espalda” financiera para socorrerlos cuando los números locales estén en rojo.

En definitiva, la planilla de Excel podrá decir que son “vías distintas“, como expresó Elmiger, pero al final del día, el ajuste provocado por la falta de liquidez provincial va a derramar, indefectiblemente, sobre cada uno de los municipios de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)