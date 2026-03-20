Las 100 mil millones de razones que no alcanzan para nada pero explican la entrega de la llave de Santa Cruz a Javier Milei de acá al 2027 por parte de Claudio Vidal

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(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial lanzó con bombos y platillos el anuncio de la llegada de 100 mil millones de pesos que el Estado nacional le adelanta a Santa Cruz, a pagar durante el año 2026, descontándolo directamente de la coparticipación nacional y se armó el aquelarre político.

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Los medios provinciales, adheridos como estampilla a la pauta de la Secretaría de Medios con nueva funcionaria y buena billetera, no hacen más que vender humo tras lo que en realidad aparece como una grave enfermedad casi terminal para un gobierno desordenado, corrupto, insensible, mal administrador de la cosa pública, soberbio y para quien la realidad se evapora en términos de objetivos claros y precisos, dejando la pretendida independencia que alguna vez intentó simular el gobernador Claudio Vidal, guardada en el baúl de los recuerdos y permitiéndome inferir que de acá al 2027, el SER y LLA van a ser una sociedad por conveniencia, como esos matrimonios pactados en la antigüedad a partir de la herencia, donde la novia no conocía al novio (que tenía la plata) y rara vez todo terminaba bien.

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Hoy el príncipe consorte maneja la billetera y la novia hace tiempo que le está dando todo, hasta su dignidad partidaria, para alegrar “al magnánimo líder” que funciona exactamente igual a sus antecesores, a quienes dice odiar, pero en realidad, admira, protege y copia.

El gobierno pensó, creyó y planificó aprobar el Proyecto de Emergencia casi en lo inmediato. Como el ruido político sindical fue mayúsculo, inclusive con algunos diputados de la propia tropa que habían adelantado de antemano que si el proyecto pasaba a comisiones, no lo iban a votar afirmativamente, el proyecto volvió al Ejecutivo y ahora hay dudas si en lo inmediato volverán a ingresarlo o el Ejecutivo decidió esperar a que las aguas se calmen.

Tal como pudimos recoger información de la Cámara de diputados el último jueves, legisladores de la banca del SER tenían decidido votar en contra, algunos mostraban signos de real nerviosismo, teniendo en cuenta que afuera del edificio se habían congregado unas 800 personas en su mayorías afiliados a los gremios estatales que presionaban para voltear la iniciativa.

“Hasta la diputada Barrientos (SER) estaba decidida a darle la espalda al proyecto. Nadie quería poner la firma en algo que los ponía como carne de cañón porque Vidal estaba en Nueva York, Leguizamon con parte de enfermo y la Cámara estaba presidida por Rocío García (FPV)” detalló nuestra fuente quien remarcó “Nadie quiere quedar pegado con esto que es muy antipopular y temen tener que salir corriendo por los techos como lo hicieron los kirchneristas en el año 2011 con la armonización de la Caja que había enviado la Cámpora”, concluyó el trabajador de la legislatura que ha visto varios movimientos de este tipo y conoce muy bien las reacciones de los diputados cuando arrecian estas crisis.

El plan original era que ni bien estuviera aprobada la Emergencia que soñaba Milei, aparecería el endeudamiento que vendría a “descomprimir” la tensión social. Y todo quedaría enmarcado en “el esfuerzo y la colaboración” de los diputados y la buena onda de los gremios; pero nada salió bien, entonces el gobierno provincial decidió comunicar que el gobierno nacional le otorgó este salvavidas (de plomo) a la provincia, sin poder capitalizar este empréstito como un logro, por el contrario, cuando se analiza el contenido y el objeto, se parece más “a un mangazo desesperado de Vidal a Milei” con lo cual no logra arreglar ni siquiera el 30% de los problemas que tiene la provincia en materia económica; pero sin embargo, el costo es muy alto.

La deuda se solidariza

Para sintetizar lo que implica este monto que envía Nación, digamos que es poco en virtud de los 350 mil millones de pesos que marca el Presupuesto 2026 aprobado en la legislatura y a lo sumo resultaría un aliviador de las finanzas provinciales por un mes y medio o dos, ya que el déficit mensual de Santa Cruz es de unos 45 o 50 mil millones de pesos mensuales.

Ahora bien, para que el préstamo fuera realmente efectivo, debería superar los 400 o 500 mil millones de pesos, sin embargo por tan poca plata (100 mil millones) Santa Cruz va a ver afectada en la coparticipación hasta cancelar esta deuda dentro del año 2026. Esto lleva a pensar a los intendentes. que el gobierno central no está pensando en auxiliar a los municipios (al menos no a todos) ya que no tendría previsto “repartir” proporcionalmente con las localidades del interior, parte de ese monto. No, Vidal tiene asignado otro destino para esa plata que es resguardar los gastos de la administración central, equilibrar sectores como los de salud que está muy afectada y a los ojos de los intendentes, es éste el punto más controvertido de la deuda que tomó Vidal.

El Gobernador de la Provincia Claudio Vidal junto a Fabián Leguizamón vicegobernador – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Cada intendente entiende que de esos 100 mil millones muy poco o nada va a llegar a sus manos, sin embargo todos ellos van a contribuir a pagar solidariamente las cuotas de cancelación del crédito, por cuanto la disminución de la coparticipación nacional de dónde Milei se va a cobrar parte del crédito todos los meses, va a reducir el monto coparticipable con los municipios, entonces hay intendentes que están muy nerviosos por estas horas.

“El gobierno está pidiendo plata prestada y por otro lado regalan fondos para poner césped sintético en una cancha de futbol o asignan 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos, todo oscuro, raro, amañado, poco claro”, expresó la fuente.

Por otra parte fuente de la misma legislatura que trabaja allí hace varios años, catalogó a la toma de deuda como una artimaña política que es aún peor de las que hacía Alicia Kirchner. “Están improvisando – dijo – y remarcó lo insólito que suena que Vidal haya cancelado la deuda tomada por la ex gobernadora (25 mil millones), pudiendo pagarla en dos o tres años y con ese dinero arreglar otros asuntos de orden financiero y sin embargo canceló algo que podía haber manejado a mayor plazo y ahora se encuentra que tiene que ir a pedir plata nada menos que al gobierno nacional” expresó el infidente a la vez que recordó que una de las principales críticas de Claudio Vidal a Alicia era la costumbre de la ex gobernadora de pedir adelantos de coparticipación, tal como él lo hace ahora.

La Ministra de Gobierno Belén Emilger salió hoy a “explicar” que dicho endeudamiento “no va a afectar la coparticipación con los municipios”. Al respecto en un informe posterior a éste, vamos a explicar y analizar el mensaje de la funcionaria y demostrar que se trata de una verdad contable, pero de un engaño político y financiero.

El gobierno no toca “la suya”

Tal como está planteado el proyecto de Emergencia Económica, el gobernador está decidido a realizar un ajuste significativo al sector social y sindical, pero no habla en ningún momento de hacer un ajuste real y concreto sobre la estructura gubernamental.

No baja ni restringe los cargos políticos ni los gastos de funcionamiento; no hay “gestos” que permitan empatizar con la gente, ya que todo el ajuste va sobre los empleados públicos tanto de la administración central como de los municipios.

Si resumimos el núcleo del proyecto en dos ítems significativo como son salarios y paritarias, veremos que el proyecto no los niega, pero los condiciona; es decir, los voceros oficiales como el Contador Verbes y el propio Pedro Luxen saleieron a decir que no se congelan los salarios ni me prohíben las paritarias, lo cual si lo tomamos en forma literal es cierto, pero el engaño existe por cuanto todo aumento de los salarios “va a depender de las posibilidades financieras de la provincia” y teniendo en cuenta que vivimos en emergencia, significaría lisa y llanamente que los sueldos de acá a fin del 2027 no variarán, lo cual en la práctica, es un congelamiento.

En cuanto a las paritarias, es cierto que “no se prohíben” pero la palabra final de si se aplican o no, se la reserva el propio gobierno, condicionamiento que funciona como una prohibición indirecta, por cuanto la decisión final de cualquier negociación de partes, “el si o el no” a todo lo pactado, lo decide el gobierno de Vidal, por lo tanto, resulta que las paritarias son “un espejismo” o “una ilusión” de que se negocia, pero quien decide solamente es el gobierno provincial.

Concluyendo: el proyecto de Emergencia es una señal de entrega total y completa de Vidal al gobierno nacional, de hecho, como lo venimos marcando hace tiempo, los senadores y los diputados provinciales son ampliamente funcionales al gobierno nacional y la máxima contradicción legislativa es haber puesto a cargo de la Comisión de Industria al diputado nacional José Luis Garrido, proveniente de una provincia sin industrias y en momentos donde históricamente se da el mayor cierre porcentual de industrias en todo el país. (Agencia OPI Santa Cruz)