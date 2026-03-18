Desnudamos la estrategia “psicológica” instrumentada por el gobierno detrás del Proyecto de Emergencia y la “discusión” que da Luxen con los gremios

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(Por: Rubén Lasagno) – Cuando alguien filtró en las redes sociales aquel texto sin firmas, que algunos medios y gremios comenzaron a criticar, desde este espacio dije que se trataba de “un globo de ensayo” del gobierno provincial quien estaba “tanteando” la reacción. Pública para luego proceder formalmente en presentar algo parecido, tal vez algo mejorado en algunos aspectos más relevantes, lo cual evaluaron luego de recoger la línea con el anzuelo que habían tirado. Por eso nuestro medio evitó hacerse eco de algo que no tenía firma ni revelaba su origen.

Cuando el proyecto de Emergencia fue presentado, pocos días después, no solo tuvimos razón sino que se expuso la infantilidad de comprensión que tiene el gobierno provincial, sobre los problemas de la provincia y cómo enfrentarlo.

En psicología del comportamiento y la comunicación, este mecanismo implementado por el gobierno provincial se encuadra en la estrategia de la persuasión y la negociación, anclado en lo que popular y coloquialmente se describe como “Te pido 100 para que me des 30 o 50”.

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Esta estrategia se aplica de la siguiente manera: tras el rechazo inicial, el negociador, en este caso el gobierno, hace una segunda oferta algo más moderada y al final se queda con el 50 o el 30% que realmente quería. Gracias al contraste con la primera propuesta extrema, la segunda opción ya no se percibe como un ataque inaceptable, sino como una concesión razonable. Si hubieran pedido ese 30% desde el inicio, la resistencia habría sido máxima.

En el caso que nos ocupa no hubo una negociación previa en la cual se haya discutido y/o cruzado las ponencias. El gobierno, como dije más arriba, tiró un globo de ensayo. Y luego ingresó directamente el proyecto. Si lo hubieran discutido en Paritarias, el mismo había recibido toda la reprobación sindical y luego de eso, el Ejecutivo estaba impedido de ingresarlo a la Cámara, no sin tener un enfrentamiento de rotura con los sindicatos.

Desnudamos la estrategia “psicológica” instrumentada por el gobierno detrás del Proyecto de Emergencia y la “discusión” que da Luxen con los gremios

En cambio, ya presentado y previendo que el mismo iba a ser enviado a Comisiones o devuelto al Ejecutivo “para su revisión”, tal como sucedió, el gobierno ya ganó un casillero en el tablero: logró que sea discutido. Ahora vienen las discusiones de “cómo” pero el gobierno da por hecho de que “algo” va a lograr.

El único mecanismo que tienen los sindicatos es negarse a negociar los contenidos, exigirle que borre ese proyecto y hagan uno en conjunto, presione tanto al gobierno como a los diputados para evitar que las mayorías oficialistas levanten la mano enyesada y si eso está por ocurrir, deberán hacer tanto ruido como sea necesario para impedirlo, hecho que ya ocurrió en el 2007, 2010 y 2011 con otros temas cuya decisión unilateral de aquellos gobiernos K, jugaban un juego similar.

¿Cómo funciona la estrategia del pido 100 para que me des 50 o 30?

Nuestra mente tiende a depender excesivamente de la primera información que recibe a la hora de tomar decisiones y ese primer dato se convierte en el “ancla”. Al presentar el proyecto de emergencia con el 100% de las exigencias, el gobierno fijó el ancla. Ahora, toda la discusión política y mediática gira en torno a ese texto. Si el gobierno hubiera ido a la paritaria a pedir el 30%, el “ancla” partía de ahí y en la negociación probablemente hubieran terminado obteniendo un 10% o nada. Al anclar en 100, retroceder a 50 o 30 parece una derrota para el gobierno frente a la opinión pública, pero en realidad es su objetivo táctico.

Llevaar esto mismo a una discusión paritaria de entrada habría significado un rechazo simétrico que estancaba el diálogo. Al hacerlo a través de un proyecto de ley, el Ejecutivo cambia el “marco” de la discusión y ya no se discute si hay que hacer cambios o recortes, sino cuántos y cuáles de los propuestos en el texto se van a aplicar.

El gobierno logró que sus opositores y los gremios se sienten a discutir sobre su documento y sus términos. Mover el punto de partida es la forma más efectiva de mover el punto de llegada.

La ilusión de victoria

Este es quizás el punto más importante para entender por qué esta idea no se inició, no se craneó y no se hizo en paritarias. Es una cuestión práctica: los líderes gremiales y los interlocutores opositores necesitan mostrar victorias ante sus bases.

Si el gobierno lograba imponer ese 30% directamente (producto de una discusión entre las partes), los gremios hubieran quedado como débiles ante sus representados. Sin embargo, al presentar un 100% inaceptable, los gremios pueden movilizarse, presionar, negociar (como lo están haciendo) y finalmente “doblegarle el brazo” al gobierno, obligándolo a retirar el 50 o el 70% del proyecto.

Si esto ocurriera, los gremios venderían a sus bases una victoria épica (“¡Frenamos lo peor del ajuste!“), el gobierno conseguiría el 30% que necesitaba desde el día uno, y ambas partes salvan las apariencias.

Cambiar el escenario (de la paritaria a la Legislatura) y exagerar el pedido inicial es una jugada diseñada por el Ejecutivo para absorber el costo político inicial, desgastar la resistencia y terminar acordando el objetivo real bajo la apariencia de haber cedido. Por eso los mensajes que tira Luxen en los medios pagos, van en ese sentido.

Es una estrategia arriesgada porque tensa la cuerda social, pero sumamente clásica en la teoría de juegos y la negociación política. Ahora bien, también está la posibilidad de que el gobernador decida hacer de todo esto una imposición irreductible; si así fuera, la única herramienta que tienen los sindicatos es, no solo rechazar in límine la propuesta, sino promover acciones que le haga ver al gobierno, que los próximos dos años que le quedan sufrirá las consecuencias de su terquedad y autoritarismo, exponiéndolo al conflicto permanente. Y atento a esto, el gobierno, por su parte, apuesta al desgaste, pérdida de fuerza y resistencia sindical con la prolongación de ese mismo conflicto.

En definitiva, lo que vaya a pasar tiene una directa relación entre la capacidad política que tenga la dirigencia gremial y la decisión del gobierno de reducir su alineamiento con Milei y considerar los graves problemas por los que atraviesa el sector público en Santa Cruz que ya no resiste más ajustes ni condicionamientos que agraven aún más las malas condiciones salariales que afectan a los trabajadores de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)