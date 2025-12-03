La Libertad Avanza asume como primera minoría con 127 diputados

- Publicidad -

Diego Santilli asiste al Congreso Nacional para la jura de 127 diputados electos y la constitución de La Libertad Avanza como primera minoría tras superar numéricamente a Unión por la Patria.

El ministro del Interior acompaña al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem en la ceremonia programada para las 13 horas. La actividad legislativa tiene como eje la negociación de votos para aprobar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y la reforma tributaria.

El funcionario gestiona la búsqueda de adhesiones provinciales junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni. El cronograma de reuniones establece un encuentro con el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri mañana a las 12 horas en Casa Rosada y una audiencia con el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto el próximo viernes.



Fuentes del entorno de Santilli indicaron que el ministro permanecerá todo el día en el recinto para monitorear la conformación de los bloques. La estrategia apunta a destrabar el paquete de leyes del Ejecutivo para la segunda etapa del mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)