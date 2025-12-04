Despliegan recursos por fuego en Loma de la Chancha

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Se desplegó un operativo de contención en la zona cordillerana de El Turbio tras desatarse un incendio forestal el pasado lunes al mediodía. La Secretaría de Bosques, dirigida por Abel Nievas, coordina las acciones en el área denominada Loma de la Chancha, donde el fuego avanza sobre matorrales, arbustos y bosque nativo. La administración provincial movilizó recursos humanos y materiales para intentar frenar el avance de las llamas en un sector de difícil acceso cercano a Río Turbio.

De acuerdo con las pericias preliminares efectuadas por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el foco ígneo se originó por causas naturales tras la caída de un rayo en la región. Durante la jornada del miércoles, las cuadrillas operativas se concentraron en la construcción de fajas cortafuegos mediante herramientas manuales y habilitaron un helipunto para garantizar la logística de ingreso y egreso del personal. En simultáneo, dos aviones hidrantes realizaron descargas de agua desde la cola hacia el flanco izquierdo y la cabeza del incendio, complementados por un helicóptero con helibalde encargado del transporte de brigadistas y ataques puntuales a los focos activos.

La planificación operativa establecida para el jueves contempla la continuidad de las tareas de línea por parte del SPMF y la Brigada Nacional, con el objetivo de consolidar las fajas cortafuegos y monitorear el perímetro afectado. La estrategia incluye el refuerzo del dispositivo con la incorporación de 16 combatientes adicionales y la operación sostenida de medios aéreos, los cuales actuarán bajo requerimiento directo del personal en terreno.



En el teatro de operaciones intervienen brigadistas de las bases Golondrinas, Lago Puelo y El Turbio, articulando esfuerzos con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y áreas técnicas de la Secretaría de Bosques. La respuesta institucional busca mitigar el impacto ambiental sobre la vegetación nativa en un contexto donde la coordinación entre los estamentos provinciales y nacionales resulta determinante para el control del siniestro. (Agencia OPI Chubut)