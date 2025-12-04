Impulsan acuerdos de precios para fin de año

- Publicidad -

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich anticipó que se están gestionando acuerdos de precios y reintegros para las compras durante las fiestas de fin de año donde habrá productos típicos para la mesa navideña y año nuevo.

El funcionario sostuvo que ya se alcanzó un acuerdo con Supermercados La Anónima para la compra de combos navideños flexibles y con valores que se mantendrán durante todo el mes de diciembre o hasta agotar stock.

El acuerdo incluye sidras con valores alrededor de $ 2000; pan dulce desde los $ 2000 a $ 2300; garrapiñadas y turrones por $ 700 y $600 pesos.



Lunzevich sostuvo que están conversando con otras cadenas de supermercados y comercios de cercanía como jugueterías y regalerías para cerrar acuerdos de fin de año.

A su vez, indicó que se está en tratativas para aplicar el reintegro del 20% mediante la Billetera Santa Cruz, con un tope de $20.000 por cuenta, para las compras de indumentaria, calzado, jugueterías, regalería y perfumería.

También se aplicarán de 3 a 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)