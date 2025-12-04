Kirchner impugna ejecución de propiedades por $685.000 millones

- Publicidad -

Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos impugnaron la ejecución de veinte propiedades ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 para cubrir el decomiso de 684.990.350.139,86 pesos en la causa Vialidad.

El juez Jorge Gorini dispuso el 18 de noviembre el inicio de la ejecución de bienes sobre nueve condenados de manera solidaria. Los activos pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para hacer efectivo el cobro.

La defensa de la ex funcionaria argumentó que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito acreditado en fallos firmes. Sostuvo que los inmuebles fueron recibidos legalmente y no constituyen instrumento o provecho del delito juzgado.



Fernández de Kirchner definió la medida como una “nueva expresión del derecho creativo“. Los letrados cuestionaron la decisión de desapoderar a los hijos de la ex vicepresidenta en contra de criterios previos del mismo tribunal.

Máximo y Florencia Kirchner solicitaron la suspensión de las tasaciones y las inscripciones registrales. Advirtieron que la ejecución de los 19 bienes cedidos implica un “desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos“. (Agencia OPI Santa Cruz)