Menem renueva presidencia en Diputados con abstención del kirchnerismo

Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados tras la jura de 127 legisladores. Unión por la Patria y la izquierda se abstuvieron en la votación que definió su tercer mandato al frente del cuerpo.

La vicepresidencia primera quedó a cargo de Cecilia Moreau y la segunda fue asignada a Luis Petri. La definición de la vicepresidencia tercera se postergó por una disputa numérica. El interbloque Unidos y un armado compuesto por el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz reclaman el cargo. Los registros indican que ambos sectores cuentan con 22 legisladores cada uno.

Menem recibió el apoyo de LLA, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz.

Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, justificó la abstención y sostuvo que Menem funcionó como jefe de bloque y no como presidente del cuerpo. Gisela Scaglia, del interbloque Unidos, exigió el reconocimiento de la tercera vicepresidencia para su espacio.

Javier Milei asistió a la sesión de las 13:00 junto a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli. La jornada registró cruces verbales entre legisladores peronistas y libertarios durante las juras.

El diputado Javier Sanchez Wrba propuso resolver la vacante de la tercera vicepresidencia en la próxima sesión. (Agencia OPI Santa Cruz)