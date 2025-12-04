Milei confirma sistema de bandas cambiarias ante empresarios rurales

- Publicidad -

Javier Milei expuso en La Rural y defendió un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI frente a la toma de deuda de 60.000 millones de dólares atribuida a la gestión de 2017.

El mandatario aseguró ante empresarios que el Estado nacional mantiene el equilibrio fiscal y un déficit de cuenta corriente mínimo. Contrastó sus números con el gobierno de Mauricio Macri. Sostuvo que aquella administración no realizó correcciones fiscales y financió el desajuste con endeudamiento externo neto.

Milei ratificó la continuidad del esquema de flotación administrada del tipo de cambio. Definió el sistema de bandas como el mecanismo vigente para la estabilidad de precios y descartó cambios en el rumbo económico.

El discurso incluyó críticas al sector empresarial y político. El Presidente afirmó que debe rendir cuentas a 47,5 millones de personas y no a sectores de poder económico. Calificó a los economistas como parte del problema.

Sobre los registros del 26 de octubre, el funcionario proyectó un escenario de primera vuelta con un 41% de los votos frente a un 24% en una hipotética elección ejecutiva. Reivindicó el resultado en la provincia de Buenos Aires. Denunció la existencia de listas fantasmas para alterar los guarismos finales.

Milei vinculó su continuidad política en 2027 a la resolución de los conflictos económicos y aceptó la posibilidad de no renovar su mandato si no se verifican resultados. (Agencia OPI Santa Cruz)