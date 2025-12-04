TikTok invertirá 37.380 millones de dólares en centro de datos en Brasil

- Publicidad -

TikTok proyecta una erogación de capital de 200.000 millones de reales para la instalación de su primer centro de datos en América Latina, el cual se ubicará en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en el estado de Ceará. La inversión, equivalente a aproximadamente 37.380 millones de dólares, fue confirmada tras el anuncio oficial realizado por el gobierno de Brasil y representa un movimiento de capitales significativo para los próximos ejercicios fiscales en la región nororiental de ese país.

La viabilidad técnica del proyecto está condicionada a la disponibilidad de infraestructura energética específica. El centro de datos operará bajo la exigencia de un suministro de energía 100% limpia, lo que obliga a la construcción y conexión de nuevos parques eólicos para abastecer la demanda eléctrica del complejo sin afectar la red existente. En paralelo, la planta incorporará un sistema de reutilización de agua en circuito cerrado, una medida técnica necesaria para gestionar la eficiencia energética y el consumo hídrico en una zona industrial de alta demanda.

Durante la presentación en Fortaleza, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva validó el desembolso como un mecanismo para la infraestructura digital. El mandatario declaró: “Este ‘data center’ será algo extraordinario para el desarrollo tecnológico de este país”. Desde la empresa, Mônica Guise, directora de Políticas Públicas de TikTok Brasil, acotó que la ejecución del plan de negocios dependerá del “profundo respeto y diálogo con las comunidades locales“, anticipando posibles instancias de negociación territorial.

El cronograma de desembolsos se ejecutará en los próximos años, sujeto a la terminación de las obras civiles y energéticas en Pecém. La operación consolida una estructura de costos fijos en reales y dólares destinada a sostener el procesamiento de datos de la plataforma en territorio brasileño. (Agencia OPI Santa Cruz)