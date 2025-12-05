Advierten que el incendio en El Turbio está fuera de control

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un incendio originado por un rayo se encuentra fuera de control en la zona cordillerana de El Turbio, en cercanías de Lago Puelo.

El gobierno provincial mantiene operativo las brigadas y recursos aéreos para tratar de impedir que el fuego se propague por las laderas de los montes de bosque nativo.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) junto a la Secretaría de Bosques provincial, a cargo de Abel Nievas, está al frente del operativo en el sector conocido como Loma de la Chancha, con el acompañamiento de diversas instituciones públicas y nacionales.

El incendio continúa activo desde el lunes “con rápida propagación en la cabeza y quema en retroceso en la zona de la cola. Las pericias preliminares confirman que la causa fue la caída de un rayo”.

Según los reportes del SPMF “las tareas se ven dificultadas por la presencia de combustible vegetal pesado encendido en el lugar, así como por la topografía compleja y las condiciones del terreno, que afectan el desplazamiento y la seguridad del personal. También hay presencia de material rodante, lo que obliga a extremar medidas de precaución”.

El dispositivo aéreo que se desplegó en la zona incluye la presencia de dos aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde, encargado tanto de trasladar personal como de efectuar descargas de agua sobre los focos activos. Este jueves se sumaron 16 combatientes de la Brigada Nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF – AFE), quienes se incorporarán a las tareas de construcción de fajas cortafuegos junto al personal del SPMF. (Agencia OPI Chubut)