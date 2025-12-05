Aviones F-16: Milei encabeza acto en Córdoba

- Publicidad -

El Ministerio de Defensa reprogramó para el sábado 6 de diciembre la presentación de seis aviones F-16 por razones climáticas. La actividad oficial incluye un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires y una ceremonia en la provincia de Córdoba.

El itinerario aéreo en la capital comenzará a las 07:55 desde el Río de la Plata. Las aeronaves cruzarán la Casa Rosada a 2.000 pies de altura a las 08:00. El trazado continúa por Avenida de Mayo, Plaza Miserere y Avenida 9 de Julio. El cronograma estipula un paso sobre Aeroparque y el edificio del Ministerio de Defensa antes del regreso al Área Material Río Cuarto.

El acto de recepción se realizará en la base militar de Córdoba. La nómina de autoridades incluye al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa saliente, Luis Petri. También asistirá el teniente general Carlos Presti, entrante en el cargo. La realización del evento permanece sujeta a las condiciones meteorológicas.

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo describió la llegada de las unidades como una recuperación de la capacidad de intercepción supersónica. El comunicado oficial no especifica el costo de adquisición de las aeronaves ni el presupuesto operativo asignado para las horas de vuelo de la presentación. (Agencia OPI Santa Cruz)