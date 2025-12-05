Caputo lanza el BONAR 2029N para refinanciar pasivos en dólares

- Publicidad -

El Ministerio de Economía confirmó la emisión de un nuevo título de deuda denominado en dólares con vencimiento al 30 de noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%. La operación, encabezada por el ministro Luis Caputo, tiene como objetivo captar fondos del mercado de capitales para cubrir los vencimientos de deuda previstos para enero, específicamente los bonos AL30 y AL29, sin afectar las reservas netas del Banco Central. La licitación del instrumento, denominado BONAR 2029N, se ejecutará el próximo miércoles 10 de diciembre bajo legislación argentina.

La estructura técnica del bono establece un pago de intereses semestral con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6,5% y la amortización del 100% del capital al vencimiento. Caputo indicó que el monto total a suscribir dependerá de la tasa que exija el mercado, aunque aseguró que existe demanda tras negociaciones con agentes financieros. El funcionario aclaró que “no es deuda nueva” sino que “es para pagar deuda vieja“. La estrategia financiera apunta a refinanciar el capital mientras que los intereses se abonarán con superávit fiscal. Según el ministro, este mecanismo permite que “al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular” en las reservas del Tesoro o del Banco Central.

La decisión de emitir bajo legislación local responde a las restricciones vigentes por la denominada “Ley Guzmán“, normativa que obliga a obtener aprobación del Congreso para endeudamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción externa. El parte oficial de Economía señaló que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central“.

El resultado de esta colocación condicionará el cierre de un acuerdo paralelo con bancos internacionales, quienes ofrecieron un crédito estimado entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. El presidente Javier Milei se refirió a la medida en sus redes sociales destacando el retorno al mercado de capitales con un bono al 2029 “con cupón del 6,5% bajo ley Local“. La operación busca cancelar parcialmente las obligaciones de capital de los bonos que vencen el 9 de enero de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)