Consultoras esperan inflación del 2,3%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación mensual del 2,3% para noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto a la medición publicada en octubre. El informe técnico, confeccionado sobre la base de datos de 46 participantes entre consultoras y entidades financieras, ubica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del umbral del 2% para el cierre del año.

El desglose de los datos indica que la inflación núcleo fue estimada en 2,2%, marcando un alza de 0,2 puntos porcentuales frente al reporte previo. Las consultoras privadas situaron sus cálculos en un rango de entre 2,3% y 2,5%. Para el mes de diciembre, el mercado proyecta un nivel general de precios del 2,1%, cifra que muestra un ajuste alcista de 0,1 puntos porcentuales respecto al REM anterior. El sendero de desaceleración previsto por los analistas estima alcanzar una inflación del 1,5% mensual recién en mayo de 2026.

En el plano cambiario, el relevamiento ajustó a la baja la cotización de la divisa. El tipo de cambio nominal proyectado para diciembre es de $1.472,9, valor que se ubica $27,1 por debajo de lo estimado en octubre, con una variación interanual del 44,3%. La proyección a doce meses sitúa al dólar en $1.720. En cuanto a la balanza comercial, se calcula un superávit anual de US$8.527 millones para 2025, producto de exportaciones por US$85.667 millones e importaciones que totalizan US$77.140 millones.

La actividad económica muestra una variación positiva en los datos ajustados por estacionalidad. El Producto Interno Bruto (PIB) registra una suba del 0,5% para el tercer trimestre y se proyecta un incremento del 0,8% para el cuarto trimestre. El crecimiento promedio del PIB real para el año se estima en 4,4%, superando en 0,5 puntos porcentuales al cálculo previo. El desempleo se mantiene en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, con una previsión de baja al 7,2% para el cierre del ejercicio. (Agencia OPI Santa Cruz)