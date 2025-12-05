El dólar baja a $1.460 tras el anuncio de nueva deuda en divisas

- Publicidad -

El Gobierno confirmó la colocación de nueva deuda en moneda estadounidense, medida que impactó directamente en la cotización de la divisa y generó una baja por tercera jornada consecutiva. El Dólar Oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que marcó un retroceso de $10 respecto al cierre del jueves. La operatoria se sustenta en la “expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo” derivada de los instrumentos financieros anunciados.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó la rueda a $1.435, tras registrar un descenso de nueve pesos, cifra equivalente a un 0,6%. Este valor constituye “el precio más bajo de la divisa en el segmento mayorista desde el pasado 21 de noviembre“. Por su parte, el mercado paralelo alineó sus valores de venta con el mayorista, operando el Dólar Blue a $1.435 para la venta y $1.415 para la compra.

Los tipos de cambio financieros mostraron un comportamiento dispar frente a la tendencia general. El dólar MEP “volvió a subir” y se ubicó en $1.481,10 para la compra y $1.478,20 para la venta. En contrapartida, el Contado Con Liquidación (CCL) acompañó la baja y operó en $1.506,80 en ambas puntas. El mercado atribuye la dinámica actual a la intervención mediante deuda y las proyecciones de liquidez inmediata. (Agencia OPI Santa Cruz)