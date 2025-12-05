Santa Cruz recibió 82.413 millones de pesos por coparticipación en octubre

- Publicidad -

A Santa Cruz ingresó en octubre un total de 82.413 millones de pesos en concepto de transferencias nacionales, cifra que representa apenas el 1,50% de la masa total de 5.485.076 millones de pesos que el Gobierno nacional giró al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado detalla que, si bien hubo un incremento nominal del 7,7 % respecto a septiembre, la suba real fue del 0,9 % al descontar la inflación acumulada del 31,31 % interanual.

El desglose técnico de la recaudación expone que la masa coparticipable de la Ley 23.548 alcanzó los 8.529.986 millones de pesos, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias y el IVA.

Ganancias recaudó 3.277.944 millones, lo que marcó un aumento real del 13,1 % interanual, mientras que el IVA aportó 5.773.182 millones con una variación positiva real del 0,3%. Estos dos tributos explicaron el sostenimiento de los envíos, contrarrestando el desplome del comercio exterior, cuya recaudación cayó un 19,1% en términos reales debido a la baja en los derechos de exportación e importación.

El análisis de las cuentas provinciales revela que la dependencia de Santa Cruz respecto a los giros nacionales se ubicó en el 46,6% de sus ingresos corrientes durante 2024. Si bien este porcentaje es inferior al 91,9% de Formosa o al 88,8% de Santiago del Estero, coloca a la provincia en el grupo de jurisdicciones que requieren de la coparticipación para financiar casi la mitad de su estructura de gastos.

En términos de volumen, Santa Cruz recibió el equivalente a 255.940 salarios mínimos vitales y móviles, quedando por debajo de provincias patagónicas como Chubut, que acumuló 260.096 unidades de salario mínimo.

El informe advierte sobre las asimetrías del sistema actual, regido por una ley transitoria de 1988 que el Congreso mantiene vigente pese al mandato de la reforma constitucional de 1994.

Mientras la provincia de Buenos Aires concentró el 22,74% de los envíos con 1.247.446 millones de pesos, Santa Cruz se mantuvo en la franja inferior del reparto secundario.

Los expertos consultados por la Comisión del Senado, entre ellos Antonio María Hernández y Daniel Sabsay, ratificaron que la falta de una nueva ley-convenio vulnera los principios de equidad y objetividad exigidos por la Constitución Nacional hace 30 años. (Agencia OPI Santa Cruz)