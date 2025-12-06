Allanamientos por extracción irregular de madera en Cholila

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La División de Investigación de Delitos Rurales de la Comarca Andina de la Policía de Chubut llevó adelante ocho allanamientos dentro del operativo “Escudo Ecológico” en la localidad de Cholila y poblaciones aledañas.

Durante el operativo se identificaron personas en distintos establecimientos rurales y se incautaron aserraderos portátiles, motosierras, cepilladoras y otros elementos vinculados a la actividad forestal ilegal.

Además, los efectivos secuestraron “un vehículo, una lancha, 18 plantas de marihuana, 18 gramos de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y municiones de diferentes calibres”.



La causa judicial que llevó adelante una investigación durante dos meses por los delitos de “robo agravado de bienes del Estado”, “daños agravados” y “actividad forestal irregular”, pudo constatar que se realizó la extracción y comercio irregular de material forestal como rollizos, varas y clavadores.

Participaron más de 50 efectivos de la División de Investigación de Delitos Rurales, la División Policial de Investigaciones de la Comarca Andina, la Guardia de Infantería de Esquel, la División Canes de Esquel y efectivos de las comisarías de El Maitén, El Hoyo y Epuyén. (Agencia OPI Chubut)