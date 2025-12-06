Frustran robo a mano armada en Diarco de Caleta Olivia

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz frustró un robo a mano armada en la distribuidora Diarco de Caleta Olivia tras activarse el botón de alarma del local comercial cuando los delincuentes habían ingresado armados al predio.

El llamado se realizó al sistema de emergencia 911 alrededor de las 20:15 horas del jueves cuando ya había finalizado el horario de atención al cliente.

Según los primeros testimonios, tres hombres encapuchados y armados ingresaron por una puerta lateral del edificio comercial que se ubica en cercanías de la rotonda del acceso sur (Ruta Nacional N°3) y el barrio 17 de Octubre.

Tras reducir a los empleados de seguridad y del comercio, los delincuentes les robaron las pertenencias personales y se llevaron el dinero de la recaudación diaria.

Uno de los vigiladores activó el botón de pánico y alertó a la policía, quienes llegaron al lugar y se produjo un enfrentamiento con disparos de arma de fuego por parte de los delincuentes que intentaban huir del lugar.

Uno de los efectivos disparó en la pierna de uno de ellos y fue detenido en el playón de estacionamiento.

Otro de los malhechores fue aprehendido en una calle cercana al comercio y el tercero huyó del lugar y era intensamente buscado por la policía.

En el lugar actuó la Policía Científica y se secuestraron elementos vinculantes al robo, “incluyendo dinero en efectivo que habían sustraído los delincuentes, un arma de fuego y un vehículo con el que intentaban escapar”.

A su vez, el procedimiento dio alerta a la Policía Caminera y las localidades vecinas fueron alertadas para implementar controles estrictos.

Según el informe de la policía, los trabajadores del comercio sufrieron lesiones físicas y los delincuentes quedaron a disposición de la justicia provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)