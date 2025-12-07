El Banco Nación otorgó el 36% de las 39.061 hipotecas del año

- Publicidad -

El mercado de crédito hipotecario acumuló 39.061 operaciones entre enero y octubre de este año, movilizando un volumen total de 3.191,2 millones de dólares según datos del Banco Central (BCRA) y la Fundación Tejido Urbano. Pese a registrar el mayor nivel de actividad desde 2018, el flujo de fondos expone una marcada concentración financiera y territorial: el Banco Nación ejecutó el 36,1% de los préstamos y cinco jurisdicciones de la zona centro absorbieron el 83% del capital prestado, dejando al resto del país con participaciones marginales.

El reporte técnico detalla que en octubre se otorgaron 4.901 altas hipotecarias por un total de 422,1 millones de dólares. El desglose de este monto revela una alta exposición a la volatilidad financiera, ya que 391,4 millones de dólares correspondieron a créditos a tasa variable, mientras que solo 30,7 millones de dólares se pactaron a tasa fija. Las condiciones de financiación mostraron un descenso en la tasa de interés promedio, que pasó del 6,34% al 6,14%, y una extensión del plazo promedio de 24,4 a 25,1 años.

La distribución geográfica de los recursos evidencia la fractura económica entre las regiones. La provincia de Buenos Aires lideró la nómina con 11.429 hipotecas (33,46%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 9.935 (29,08%). Al sumar a Córdoba, Santa Fe y Mendoza, estas cinco plazas concentraron el 83% del mercado. En contrapartida, las provincias de Corrientes, Misiones, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa registraron individualmente una participación inferior al 1%, dato que el informe atribuye a que estos territorios poseen “menor formalidad laboral, salarios más bajos, mercados inmobiliarios pequeños y una oferta bancaria limitada“.

En el análisis por entidades, el Banco Nación consolidó su posición dominante con 12.342 hipotecas otorgadas en diez meses. El sector privado, representado por los bancos Galicia (16,2%), Santander (9,3%) y BBVA (7,4%), sumó en conjunto una cuota del 32,9% del sistema. El desempeño de la banca pública bonaerense y porteña fue dispar: el Banco Ciudad alcanzó el 7% del mercado, mientras que el Banco Provincia apenas representó el 1% del total de créditos otorgados.

Una variable crítica observada es la contracción del valor real de las operaciones. El ticket promedio continuó en descenso, ubicándose en 96.272 dólares en la provincia de Buenos Aires y en 90.756 dólares en CABA. El documento precisa que “la caída del monto medio podría responder tanto a operaciones sobre unidades de menor valor como a un ajuste en los montos efectivamente financiados“. El cierre del informe advierte que la dinámica del sector comenzó a verse afectada recientemente por “el apretón monetario y las variaciones en las tasas atadas a los vaivenes de la política económica“. (Agencia OPI Santa Cruz)