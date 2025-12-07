- Publicidad -

“Las Pastillas del Domingo” es un breve espacio que inauguramos los domingos y busca señalar aquellos temas más urgentes que han aflorado en la semana pero los cuales, por distintas razones, no han logrado convertirse en notas o informes de investigación, por lo tanto, no han llegado al conocimiento público, en gran parte porque los medios no se hacen eco de difundir esos conflictos sociales o políticos. Aquí expondremos esas cuestiones que no suman para una gran investigación, pero es necesario y primordial que el lector conozca.

Si no es una urgencia, no se enferme

Este parece ser el axioma de la Caja de Servicios Sociales en general y de Caleta Olivia en particular, donde los pobladores de Los Antiguos deben ser derivados ante cualquier problemas de salud que padezcan. Actualmente la CSS le debe 4 meses a la Clínica Cruz del Sur por lo tanto, no pueden derivar a nadie. Javier Aybar a cargo de la Dirección de la CSS de Caleta Olivia, esta semana se enojó porque pacientes con turnos programados fueron derivados desde Los Antiguos y ha ordenado “que no se envíen más pacientes derivados a Caleta Olivia, excepto que sea “de urgencia” y dentro de esta categoría “de mucha urgencia”. Y esto, desde la CSS, lo hicieron saber a todas las localidades a través de una circular.

Los pacientes de la hermosa localidad cordillerana se quejan de que en Los Antiguos no hay otorrino, ni cirujano ni especialistas etc y toda la atención se centra mayoritariamente en Caleta Olivia, pero ante la decisión de la CSS de atender “solo urgencias”, quien tenía turnos programados para cardiología, hacerse una tomografía o seguir con algún control o tratamiento post quirúrgico, se queda sin atención, dado que la CSS, solo atiende a los casos de suma necesidad, específicamente.

Obviamente que en los pasillos de la CSS se dice que esta restricción está fundada en la enorme deuda que tiene la Obra Social con hoteles, clínicas y especialista y la expresión de un funcionario caletense fue “Acá la CSS no está pagando nada y el afiliado está absolutamente desprotegido”.

Okupas del CD

De acuerdo a las quejas que proliferaron esta semana en la municipalidad de Los Antiguos, el Concejo Deliberante ha sido prácticamente ocupada por gente del ex intendente Julio Bellomo.

La gente de Julio Bellomo (FPV) le ocupó el Concejo Deliberante a la intendente Zulma Neira (SER). Recordemos que el kirchnerista, cuando se fue, dejó la municipalidad quebrada, desfinanciada, según las palabras de Neira quien dijo por entonces que los adelantos bancarios habían sido consumidos, dejando al municipio sin recursos para su funcionamiento regular. La lista incluía adelantos de coparticipación, adelantos de ATP, intereses del descubierto y una deuda total de 158 millones de pesos.

Neira prometió iniciar acciones legales… solo quedó en promesas. Hoy, Bellomo comienza a reimplantar su poder en el CD con la vista puesta en el 2027.

¿SER o no SER?

El cimbronazo político que sacude a Los Antiguos tiene directa vinculación con los desajustes que sufre el partido gobernante (SER) de Claudio Vidal, con sus representantes locales, entre ellos la propia intendente Zulma Neira.

Ante la salida del Presidente del Concejo Deliberante de Los Antiguos (hombre de Pablo Grasso) por motivos de orden familiar, asumió la presidencia la concejal Andrea Navedo y la edil del SER Fanny Aguirre que respondía a la intendente y al partido del gobernador, esta semana se separó del bloque oficialista e hizo un bloque unipersonal, disgustada con el gobernador y su entorno.

Pero lo más importante y lapidario fue lo que dijo la propia Aguirre cuando en la sesión dio sus motivos para tomar la decisión de escindirse del bloque SER: “No me siento representada por el partido al que pertenezco, el partido SER; no veo una conducción, no veo un lineamiento, no veo que se esté trabajando para el pueblo. Realmente vienen a prometer cosas y no las cumplen, nos dejan a todos expuestos y no estoy acá por una línea política, yo represento a mi pueblo y no quiero quedar pegada con cosas que no corresponde y por tal motivo quiero declarar mi banca independiente”.

Más clarito no pudo ser la concejal Aguirre. Esto, denota una clara fractura de poder dentro del partido gobernante, pero la cosa no termina ahí porque la propia Intendente Zulma Neira subió a su estado de WhatsApp y a sus redes sociales el discurso de la Concejal Aguirre y todos sabemos que en política no hay ningún inocente; cuando se replica un mensaje de esta magnitud es porque hay absoluto acuerdo con el mismo, por lo tanto la “Rebelión en la Granja” de Los Antiguos es un hecho ¿Se agravará en los próximos meses o es un aviso para que Vidal abra la billetera a tiempo?.

Atención no, ropa sí

A pesar que la CSS mezquina las atenciones y no tiene para pagar clínicas, hoteles y comida de los afiliados y solo afloja la billetera en casos de suma urgencia, no tiene la misma actitud cuando se trata de hacer compras masiva de ropa para el personal. Es por ello que mandaron una orden para que todo el personal informe el talle de ropa que usa. No se sabe si la preocupación de las autoridades de la CSS es que los empleados se vean bien o hay algún negocio armado con los proveedores de indumentaria.

¿El Banco te ayuda?

El gobierno en acuerdo con el Banco Santa Cruz sacó el programa “Santa Cruz Alquila”, pensado para que quienes tienen necesidad de alquilar una vivienda tenga los fondos para pagar la llave, la garantía, los dos meses de depósitos y los primeros meses de alquiler. Es decir que quien acceda a este programa contrae una deuda con el banco.

Le otorgan un monto hasta tres veces el valor del primer mes de alquiler con un plazo de 18 meses para devolverlo y a. una “tasa fija” que puede estar hasta un 5% por encima de la tasa de los plazos fijos del propio banco.

El Banco Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz

Sin embargo el banco exige una serie de requisitos que no son fácilmente cumplibles como tener un empleo en relación de dependencia, no califican monotributistas, trabajadores informales y/o cuentapropistas; el salario a justificar debe ser entre 4 y 6 salarios mínimos y deben poseer una antigüedad mínima de un año en Santa Cruz.

Las críticas al programa se fundan en el carácter confiscatorio de la deuda que asume un trabajador quien podría llegar a terminar de alquilar antes de concluir el préstamos y tener que enfrentar otro alquiler nuevo mientras sigue pagando aún la deuda de la primera locación. La gran pregunta es si el banco Santa Cruz busca ayudar a alguien o solo hacer más rehenes financieros a su ya plantilla de clientes cautivos obligados a cobrar sus salarios a través de la entidad crediticia, que tiene en toda Santa Cruz por imperio de una decisión del gobierno provincial?.

A la pesca de las cooperativas

El gobierno provincial “no da pie con bola” en el tema “pesca” (y muchos otros más), pero el nombramiento de Sttefy Grant fue un desbarranque total, ya que la funcionaria fue puesta en la picota a los pocos días de llegar al cargo y enfrentar el universo de cooperativas, nichos de negocios oscuros, corrupción por doquier y un mecanismo de negocios infames que van desde el manejo arbitrario de las propias “cooperativas” (que de cooperativas no tienen nada), la mafia de los permisos de pesca hasta la reducción de los cajones de pescado para robar en el pesaje.

Asumió Sttefy Grant en la Secretaría de Estado de Pesca

Grant escribió en su muro: “Otra cooperativa en Deseado… para una planta. Pero adivinen de quién…?? Cooperativas que están lejos de ser una oportunidad para la gente… No se puede ser tan miserable en esta vida! Pero existe una justicia divina…”. Hay quienes leen que el mensaje estaba destinado al empresario Luis Jones que estaría transitando por un delicado estado de salud. La novel funcionaria revoleó la renuncia y la mafia de la pesca, sigue vivita y coleando. (Agencia OPI Santa Cruz)