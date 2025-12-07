Oficialismo busca 34 votos aliados para aprobar el Presupuesto 2026

- Publicidad -

El Congreso Nacional inicia sesiones extraordinarias este miércoles para tratar el Presupuesto 2026. El proyecto estipula gastos totales por 148 billones de pesos, una inflación del 10,1% y un dólar a 1423 pesos para diciembre.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo proyecta recursos por 148,2 billones de pesos y un superávit primario de 2,7 billones. El desglose de gastos asigna 106 billones a partidas sociales, 14 billones al pago de deuda pública, 8 billones a la Administración Gubernamental y 7 billones a Defensa y Seguridad. Las previsiones macroeconómicas incluyen un crecimiento del PBI del 5%, un aumento del 10,6% en exportaciones y del 11% en importaciones.

El cronograma oficial establece la publicación del decreto de convocatoria para el martes. Martín Menem definirá ese mismo día la conformación de las comisiones. El oficialismo busca emitir dictamen entre el jueves y el viernes. La sesión en la Cámara de Diputados se programó para el martes 16 de diciembre. El objetivo es convertir el proyecto en ley antes del 30 de diciembre.



La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y requiere el apoyo de 34 legisladores de bloques dialoguistas para alcanzar el quórum. Las negociaciones incluyen al interbloque UCR-PRO, MID y Por Santa Cruz, que suman 22 bancas. También dialogan con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que aportan 15 votos.

La estrategia parlamentaria está a cargo de Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Los gobernadores condicionan su apoyo a la resolución de deudas con las cajas previsionales provinciales, avales para toma de deuda y reactivación de obras en rutas nacionales.

En el Senado, el oficialismo posee 20 legisladores y necesita 17 votos adicionales. Buscarán acuerdos con radicales, el PRO y bloques provinciales de Santa Cruz, Misiones, Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal estarán presididas por Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente. La comisión de Presupuesto tendrá 49 miembros: 19 de LLA, 18 de Unión por la Patria y el resto dividido entre aliados y bloques menores.

El temario de extraordinarias incluye también la reforma laboral, el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma del Código Penal y la Ley de Glaciares. El Senado comenzará el debate de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social en paralelo al tratamiento del Presupuesto en Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)