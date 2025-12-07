Oficializan el fideicomiso “Chubut Garantizar” con exenciones impositivas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres promulgó la Ley II Nº 315, mediante la cual el Poder Ejecutivo de Chubut constituye el fideicomiso público “Chubut Garantizar” con un aporte inicial de 2.000 millones de pesos. La normativa, publicada en el Boletín Oficial el pasado 5 de diciembre, faculta a la administración provincial a operar como garante de créditos para pequeñas y medianas empresas, bajo un esquema financiero que cuenta con el respaldo técnico del Banco Central de la República Argentina (BCRA) pero cuya estructura de mando y fiscalización recae enteramente en la órbita del gobierno.

El diseño del instrumento financiero concentra las facultades de administración y control en el Poder Ejecutivo. Según el texto de la ley, el Gobierno designará tanto al fiduciario encargado de administrar los fondos y suscribir los contratos, como a la autoridad de aplicación que ejercerá la fiscalización del fideicomiso. Esta disposición habilita al Ejecutivo a aprobar modelos de contrato, introducir modificaciones operativas y realizar adecuaciones presupuestarias discrecionales para el cumplimiento del fondo, centralizando la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos públicos asignados.

La implementación de “Chubut Garantizar” establece un régimen de exenciones tributarias que impactará en las arcas provinciales. El fideicomiso, así como los contratos y operaciones derivados de los avales emitidos, quedan liberados de cargas impositivas. En paralelo, la normativa insta a los municipios a replicar este esquema mediante la sanción de normas que eximan de tributos locales a los beneficiarios de las garantías, extendiendo el costo fiscal de la medida a las administraciones comunales.

- Publicidad -

Durante la oficialización, Torres calificó la medida como un acto de “inteligencia, transparencia y planificación“, asegurando que el objetivo es facilitar el acceso al crédito en un contexto nacional complejo. El mandatario señaló que la iniciativa busca “quitarle el pie de encima a la producción“, complementando el aval financiero con instancias de capacitación y asesoramiento técnico, aunque la operatividad real del fondo dependerá de las reglamentaciones que dicte el propio Ejecutivo. (Agencia OPI Chubut)