Ushuaia: Elevan las multas hasta $11 millones por huir de un accidente vial

(OPI TdF) – El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó una ordenanza para elevar las multas para quienes participen de un accidente vial y abandonen el lugar.

Según la iniciativa aprobada por unanimidad, para aquellos conductores que huyan de algún siniestro las penas económicas se establecieron de los 3,6 a los 11 millones de pesos.

Impulsada por el bloque del Partido Justicialista, y tras la discusión en las comisiones parlamentarias, el concejal Nicolás Pelloli señaló que la norma busca fortalecer las herramientas del Juzgado de Faltas y sumar nuevos mecanismos de concientización para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

De esta manera, la ordenanza indica que “todo conductor involucrado en un choque deberá detenerse de inmediato, identificarse, dejar constancia de sus datos —o adjuntarlos al vehículo afectado si no hubiera otro conductor presente— y realizar la denuncia correspondiente. También será obligatorio presentarse ante el Juzgado de Faltas cuando sea citado por la autoridad municipal”.

El nuevo esquema de sanciones por accidentes viales distingue entre faltas gravísimas y graves. Las primeras alcanzan a quienes se den a la fuga luego de un siniestro, mientras las faltas consideradas graves están relacionadas con incumplimientos como no aportar datos, no denunciar el hecho o no presentarse ante la autoridad.

La ordenanza establece que quienes “reincidan en este tipo de comportamientos deberán completar los cursos y aprobar los exámenes correspondientes a la obtención de la Licencia de Conducir por primera vez antes de recuperar la habilitación”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)