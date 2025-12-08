Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE

- Publicidad -

El Gobierno nacional descontará el día de sueldo a los empleados estatales que adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado para este martes. La medida responde al rechazo gremial contra la reforma laboral del Ejecutivo.

Fuentes oficiales confirmaron la decisión tras la ratificación de la protesta. El gremio estableció una concentración para las 11:00 frente al Congreso de la Nación.

Los ejes del reclamo incluyen el rechazo a la reforma, la reapertura de paritarias y la oposición a recortes en el sector. El sindicato señala que los ajustes podrían afectar al 10% de los trabajadores en organismos descentralizados como CONICET, INDEC, ANSeS, INTA e INTI.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, responsabilizó a los mandatarios provinciales por el avance de la normativa. El dirigente sostuvo que los gobernadores son partícipes necesarios de lo que definió como un ataque a los derechos laborales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará el articulado de la reforma tras la reunión del Consejo de Mayo programada para las 13:30 en Casa Rosada. El documento oficial prevé cambios en regímenes de vacaciones, indemnizaciones y despidos, aunque el texto definitivo no se publicó.

El proyecto de modernización laboral integra el listado de temas habilitados para su tratamiento en las sesiones extraordinarias del Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)