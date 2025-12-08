Gobierno reclama por Nahuel Gallo sin mencionar a Maduro

- Publicidad -

El gobierno nacional emitió un comunicado para exigir la liberación del gendarme Nahuel Gallo al cumplirse un año de su detención en Venezuela. El texto elaborado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad omite mencionar a Nicolás Maduro.

El documento califica la situación de Gallo como una desaparición forzada y una detención arbitraria sin garantías judiciales ni acceso a familiares. El gendarme fue retenido el 8 de diciembre pasado en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar para visitar a su esposa e hijo.

La administración informó presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares. También reportó denuncias ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violación del derecho internacional.



El reclamo oficial antecede al viaje de Javier Milei a Oslo programado para el próximo martes. El mandatario asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. (Agencia OPI Santa Cruz)