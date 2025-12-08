Invertirán más de $600 millones en obras de servicios en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció la ejecución de obras de gas, iluminación y pavimento por más de 600 millones de pesos.

Las obras se prevén para la ampliación de la red de gas natural para los barrios Don Bosco, Las Orquídeas y René Favaloro.

En tanto, se anunció el sistema de iluminación de la Plaza Pioneros en Rodríguez Peña y el pavimento en calle Petrolero San Lorenzo, entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo.

- Publicidad -

Desde la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del municipio indicaron que estas obras esenciales están “destinadas a fortalecer los servicios básicos y mejorar la calidad de vida en distintos barrios de la ciudad. Con una inversión que supera los 600 millones de pesos, el paquete de trabajos incluye ampliaciones de red de gas natural, obras de iluminación LED y la reconstrucción integral de una arteria clave en el barrio General Mosconi, como lo es Petrolero San Lorenzo”.

El secretario Fernando Ostoich sostuvo que “estamos impulsando obras que responden a necesidades reales de los barrios. El gas, la iluminación y el pavimento son servicios esenciales para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de nuestra ciudad”. (Agencia OPI Chubut)