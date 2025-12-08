Mayoristas denuncian costos por $30.000 millones en aportes obligatorios

- Publicidad -

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) alertó que el sistema de aportes obligatorios derivado de la paritaria de Comercio genera una recaudación superior a los $30.000 millones anuales destinada a cámaras empresariales, costo que se traslada a precios. La entidad rechazó el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al considerar que existen “costos ocultos” que impactan sobre la estructura financiera de las PyMEs y fomentan la informalidad laboral.

El esquema de financiamiento cuestionado se centra en el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Este ítem obliga al empleador a pagar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador. Según los datos aportados por los mayoristas, estos fondos se redistribuyen entre la CAC y la CAME. Desde CADAM sostuvieron que las entidades firmantes “se ‘autobenefican’ con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria“.

El Poder Ejecutivo intentó limitar estas transferencias mediante el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, el cual establecía que las convenciones colectivas no podrían imponer cargas económicas a empleadores no afiliados. No obstante, una medida cautelar interpuesta por el INACAP dejó sin efecto la aplicación de la norma bajo el argumento de que el instituto opera como un ente “independiente“. A la carga del 0,5% se suma el seguro de retiro obligatorio La Estrella, que representa el 1,6% del salario desde junio de 2025, y la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, cuyo cobro se mantiene vigente.

En el plano estrictamente salarial, el acuerdo homologado determina que los empleados de comercio percibirán un adicional no remunerativo total de $100.000 entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El desglose técnico indica una suma fija de $60.000 que se adiciona a los $40.000 pactados con anterioridad. CADAM cuestionó al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, por impedir su participación en la negociación: “No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte“.

El cronograma financiero estipula que el bono de $60.000 se integrará a los salarios básicos en abril de 2026, sin que se hayan dispuesto actualizaciones de las escalas vigentes en esta instancia de revisión. (Agencia OPI Santa Cruz)