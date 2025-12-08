Milei asiste al Nobel de Machado y regresa el viernes

- Publicidad -

El presidente Javier Milei parte este lunes hacia Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y tiene previsto su regreso para el viernes 12. El reporte oficial no especifica el costo del traslado aéreo, el financiamiento de la estadía ni la composición de la comitiva que acompañará al mandatario en Noruega.

El viaje coincide con el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso nacional pautadas para este miércoles. El temario legislativo incluye el tratamiento del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laborales, tributarias y previsionales.

La ceremonia se realizará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo. Asistirán también los presidentes Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador. Milei confirmó su asistencia tras recibir una invitación personal de Machado.



La dirigente venezolana declaró que vive en la clandestinidad debido a conflictos con la administración de Nicolás Maduro. La entrega del galardón se transmite el miércoles 10 desde la capital noruega. (Agencia OPI Santa Cruz)