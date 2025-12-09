Apuñalaron a un joven en un boliche en Puerto Deseado y está grave

- Publicidad -

Un joven fue apuñalado este domingo en el interior de un boliche de Puerto Deseado y producto de las heridas recibidas, el sujeto tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital local para ser intervenido quirúrgicamente.

La policía de Santa Cruz investiga el violento suceso que se registró durante la madrugada del domingo en el boliche Mister Hugo, donde presuntamente el hombre fue agredido tras una pelea en el interior del local nocturno.

La víctima fue atacada con un arma blanca y fue trasladado al nosocomio donde se encuentra en terapia intensiva.

- Publicidad -

Los efectivos iniciaron las investigaciones con testimonios de testigos del lugar y pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. (Agencia OPI Santa Cruz)