Consejo de Mayo cierra informe final sin coparticipación ni reforma previsional

Manuel Adorni encabezará este martes a las 13:30 la reunión del Consejo de Mayo en el Ministerio del Interior para definir el informe final sobre los diez puntos del pacto firmado en Tucumán.

La mesa de trabajo en el Salón de los Escudos contará con la presencia del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el dirigente de la CGT Gerardo Martínez y el titular de la UIA Martín Rappallini.

El informe final excluirá la discusión sobre la distribución de fondos coparticipables y la reforma previsional. Los ítems 5 y 9 del acuerdo original quedaron fuera del documento que la administración enviará al Congreso, bajo el argumento de su complejidad técnica.

Fuentes del consejo indicaron que todavía no se estableció el formato de la presentación de la síntesis. El órgano mantuvo encuentros mensuales desde junio con el objetivo de transformar los puntos del pacto en proyectos de ley.

Un funcionario vinculado a la redacción de los proyectos sostuvo que lo tratado en esta mesa no se incluirá obligatoriamente en las sesiones extraordinarias. El decreto de convocatoria abarca del 10 al 30 de diciembre.

La agenda legislativa paralela del Ejecutivo para el periodo estival contempla el Presupuesto 2026, reformas al Código Penal, la Ley de Glaciares y normativas de equilibrio fiscal. (Agencia OPI Santa Cruz)