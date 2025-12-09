Investigan un posible femicidio en Puerto Deseado

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz investiga si un incendio que se produjo este lunes en un Hotel Residencial de Puerto Deseado, donde falleció una mujer, podría tratarse de un femicidio.

El siniestro ocurrió en el Hotel Residencial Estrada, donde la mujer fue hallada muerta y efectivos de Bomberos de la División Cuartel Unidad 22 y Cuarta participaron para sofocar las llamas.

Tras apagar el fuego, la policía encontró el cuerpo de una mujer sin vida y según las primeras investigaciones, la mujer estaba boca abajo y presentaba sangre en su rostro.

- Publicidad -

La causa de la muerte está caratulada como “dudosa” hasta que avancen las pericias forenses y se está investigando a un hombre que sería la pareja de la mujer fallecida y que no se encontraba en el lugar al momento del incendio.

Hasta el lugar se acercó personal judicial especializado en crímenes y médicos forenses. (Agencia OPI Santa Cruz)