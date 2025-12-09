Nuevos aranceles al agro: soja 24%, trigo 7,5% y maíz 8,5%

- Publicidad -

El Gobierno nacional anunció una reestructuración de la carga tributaria sobre el comercio exterior que reduce entre 1 y 2 puntos porcentuales los derechos de exportación para los principales cultivos. La modificación lleva la alícuota de la soja del 26% al 24% y la del trigo del 9,5% al 7,5%, según lo comunicó el ministro de Economía Luis Caputo, quien vinculó la decisión a las “condiciones macroeconómicas” actuales y al objetivo de otorgar “alivio fiscal para el sector agropecuario“.

El esquema técnico detallado por la cartera económica establece que los subproductos de soja pasan de tributar 24,5% a 22,5%, mientras que el maíz y el sorgo descienden un punto porcentual, ubicándose en el 8,5% frente al 9,5% previo. En el caso del girasol, la retención baja del 5,5% al 4,5%. La cebada acompaña la baja del trigo, situándose también en un 7,5%. El ministro sostuvo que esta medida busca “mejorar la competitividad de la agroindustria“, sector al que atribuyó la responsabilidad de “cerca del 60% de nuestras exportaciones“.

Desde el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni indicó que la medida rige desde la fecha del anuncio y aseguró que se mantiene la premisa de “bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal“. Por su parte, Caputo señaló en sus redes sociales que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei” y calificó el anuncio como un paso en la “reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos“.

A pesar de los dichos del Jefe de Gabinete sobre la aplicación inmediata, la entrada en vigencia no es automática. La instrumentación legal de las nuevas alícuotas requiere la publicación formal en el Boletín Oficial, trámite administrativo que se concretará “en los próximos días“, momento en el cual la Aduana podrá operativizar el nuevo esquema de liquidación para un sector que representa el mayor ingreso de divisas del país. (Agencia OPI Santa Cruz)