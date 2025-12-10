Diputados sesionará 17 y 18 de diciembre por Presupuesto 2026

- Publicidad -

El oficialismo fijó sesiones para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La hoja de ruta incluye la constitución de comisiones el lunes próximo y la firma de dictámenes el martes, según informaron diputados opositores tras reuniones con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda será presidida por Alberto Benegas Lynch, mientras que Laura Rodríguez Machado encabezará la de Legislación Penal. Ambas se constituirán el lunes para iniciar el tratamiento de los expedientes. El cronograma prevé emitir los despachos el martes para habilitar el tratamiento en el recinto en las 48 horas siguientes.

La distribución de los lugares en las comisiones se realiza bajo el sistema proporcional D’Hont. Este criterio asigna a La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) más del 70% de los espacios disponibles. El jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, mantuvo reuniones individuales con representantes de la oposición para informar los cupos reservados. Fuentes parlamentarias señalaron que Bornoroni se reúne con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro.

El Frente de Izquierda quedó excluido de las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales. La fuerza obtuvo un lugar en la Comisión de Legislación del Trabajo, el cual será ocupado por Néstor Pitrola.

La agenda legislativa incluye el tratamiento inmediato de la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma del Código Penal en la comisión homónima. La reforma de modernización laboral ingresará a la Cámara de Diputados a fines de enero o febrero, tras su paso por el Senado, y será girada a las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. Por su parte, la comisión de Recursos Naturales debatirá la reforma de la ley de Glaciares para modificar el régimen de inversiones mineras y energéticas. (Agencia OPI Santa Cruz)