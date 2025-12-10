Medios aéreos y terrestres operan en la zona de El Turbio

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno mantiene desde hace diez días un despliegue operativo en la zona de El Turbio para contener el incendio forestal iniciado el primero de diciembre. La Secretaría de Bosques provincial, bajo la dirección de Abel Nievas, coordina las acciones de más de 100 agentes pertenecientes a diversas instituciones de combate al fuego y apoyo logístico en un escenario caracterizado por la complejidad topográfica y la carga de combustible vegetal.

Las maniobras tácticas ejecutadas este martes se concentraron en ataques directos con agua y herramientas manuales sobre el flanco izquierdo y la sofocación de focos secundarios. En simultáneo, las cuadrillas avanzaron en la construcción de fajas cortafuego y despeje de material entre el sector de Puesto de Vigueras y el Río Turbio para habilitar instancias de ataque indirecto. La planificación actual ordena la continuidad de estas tareas sobre la cabeza del incendio y la costa del río.

Las condiciones del terreno presentan dificultades operativas significativas para el desplazamiento y la seguridad del personal debido a la presencia de material rodante y vegetación pesada encendida. El dispositivo cuenta con la participación operativa de bases provinciales como Golondrinas y Cholila, junto a la Brigada Nacional Sur, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro y personal de Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces.

- Publicidad -

El soporte logístico y de seguridad involucra al Ejército Argentino, Prefectura Naval y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, además de recursos del Ministerio de Educación y Salud. En cuanto a los medios aéreos, el operativo dispone en la zona de tres helicópteros con helibalde, un avión hidrante y dos anfibios, cuya operatividad depende estrictamente de que las condiciones meteorológicas permitan el vuelo seguro. (Agencia OPI Chubut)