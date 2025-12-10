- Publicidad -

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizó hoy la entrega de premios correspondiente a su 36ª edición en el auditorio de la Universidad Católica Argentina. El registro oficial contabilizó la participación de 684 profesionales y la presentación de 1.801 trabajos distribuidos en 22 categorías.

El comunicado difundido por la organización no especificó el monto de las recompensas económicas entregadas a los ganadores ni el presupuesto ejecutado para la realización del evento.

José Claudio Escribano, presidente de la Comisión de Premios, expuso durante su discurso la postura institucional frente al poder político. El directivo sostuvo que la fricción es constante dado que el poder se incomoda frente a un periodismo que expone lo que el gobernante intenta ocultar.

Escribano afirmó que el periodismo de investigación coloca a la prensa en una situación de tensión con los gobiernos presentes, pasados y futuros. En su alocución, también diferenció el oficio profesional de la actividad de aficionados en redes sociales y advirtió sobre la magnitud que alcanzaron las noticias falsas mediante las nuevas tecnologías.

Premios ADEPA: participaron 684 profesionales de todo el país

El acto contó con la conducción de Florencia Donovan y la presencia de directivos de la entidad que cuenta con 63 años de trayectoria. (Agencia OPI Santa Cruz)