Qué dice el TFO que firman todos los años Vialidad Nacional y provincial y la oscura costumbre de decir que les deben pero no explicar en virtud de qué

El titular de Vialidad Provincial Julio Bujer, salió furioso a despotricar en contra de Vialidad Nacional diciendo el organismo les debe miles de millones de pesos (cifras que rondaron los $8.000 millones y superaron los $11.000 millones en diciembre de 2025, sumando certificados impagos por mantenimiento de las rutas 3 y 40) trabajos realizados bajo convenio, lo cual obligó, según Bujer a suspender temporalmente el mantenimiento y generó un gran reclamo provincial.

Entre esas consecuencias la falta de fondos llevó a la suspensión de tareas de bacheo profundo, aunque se priorizó la atención de emergencias, dijo el presidente de Vialidad provincia quien aclaró que la deuda se originó por trabajos realizados por Vialidad Provincial bajo un convenio marco con Vialidad Nacional que no se estaba pagando.

Según explicó el funcionario la situación complica la compra de insumos y la continuidad de las obras necesarias para las rutas y la provincia realiza reclamos mensuales y desde el gobierno planifican viajes a Buenos Aires para gestionar el pago ante Vialidad Nacional que depende del gobierno de Javier Milei.

Dudas no resueltas y menos explicadas

El Convenio al que hace mención Bujer es el denominado Convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) que fue firmado el 7 de mayo del 2025 y tiene vigencia por un año (12 meses). Como el titular de Vialidad no lo ha hecho público al convenio, OPI va a sintetizarlo de manera que se pueda entender el propósito y aportaremos detalles del mismo para comprender que Bujer no dice todo lo que sabe, calla mucho de lo que conoce y no transparenta los objetivos del mismo ni cuenta toda la historia completa.

Según el TFO Vialidad Provincial habrá de recibir en todo el 2025 más de 13.486 mil millones de pesos, a razón de un poco más de 1.123 millones de pesos por mes.

El presidente de Vialidad de la Provincia que denuncia que vialidad nacional le debe más de 11.000 millones pesos , no aporta más datos ni precisiones sobre cómo se conforma esa deuda aplicando oscurantismo y secretismo en las cuentas públicas, como es de manual en la administración provincial, cuando se trata de mostrar números y rendir cuentas claras.

Por ejemplo no dice desde cuándo es la deuda en forma detallada y si es de meses o años anteriores si es así. En caso de que sea una deuda de arrastre del año 2024 o antes, Bujer evitó explicar por qué la provincia de Santa Cruz el 7 de mayo de este año, volvió a refrendar el mismo convenio TFO.

Pero hay una observación más fina que podemos hacer: si la deuda es por imperio del convenio vigente, no explica cómo esa deuda de 11 mil millones de pesos encuadra en este convenio a un año, siendo que recién van siete meses de su firma.

Y si realmente este convenio es genuino, nadie explica ni dice (y mucho menos Bujer) quién controla los supuestos trabajos que hace provincia a través de vialidad provincial en las rutas nacionales dentro de la Santa Cruz, certificando que los mismos se concluyan antes de ser cancelados?.

Qué dice el TFO que firman todos los años Vialidad Nacional y Vialidad provincial y la oscura costumbre de decir que les deben pero no explicar en virtud de qué

¿No hay nada que puedan hacer los diputados provinciales, que recorren la provincia, especialmente en campaña, para acompañar mediante su gestión, la tarea de fiscalizar el envío de los fondos, para que no se produzcan atrasos y la forma en que se invierten los mismos, de acuerdo al compromiso que asume Vialidad Provincial en relación al Convenio TFO?.

Cabe recordar que este Convenio TFO, se firma todos los años con Santa Cruz desde el año 1994 , ya tiene más de 31 años de vigencia y que, como cualquier obra pública, también está sujeto a predeterminaciones de costos, un mecanismo de actualización que también se desconoce y suele modificar sustancialmente el monto original.

El Convenio resumido

El extenso documento firmado el 7 de mayo de 2025 al que tuvimos acceso, es un Convenio de Delegación de Tareas de Conservación y Mantenimiento de varias Rutas Nacionales en la Provincia de Santa Cruz. Este acuerdo es celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, representada por el Administrador General Ing. Marcelo J. Campoy y la Administración de Vialidad Provincial, representada por el Presidente Sr. Julio Bujer.

En el mismo Vialidad Nacioonal encomienda a Vialidad Provincial las tareas de conservación y mantenimiento en las Rutas Nacionales N° 3, N° 40, N° 281, N° 288 y N° 293, cubriendo una longitud total de 2.292,79 km.

El objetivo general, tal como resulta del documento, es contribuir al mantenimiento y la construcción de rutas más seguras, favoreciendo la inversión, los centros de producción y servicios turísticos, y la seguridad del usuario. Tiene un monto total previsto a invertir es de $ 13.486.511.546,64 (Trece mil cuatrocientos ochenta y seis millones quinientos once mil quinientos cuarenta y seis con sesenta y cuatro centavos), con valores referidos a noviembre de 2024, tiene vigencia ppor 12 meses a partir de la forma y consta que Vialidad Provincial es la única responsable del personal afectado a las tareas (salarios, cargas laborales, seguros, etc.), quedando Vialidad Nacional, excluida de toda relación laboral con dicho personal, establece el Convenio.

Las cláusulas

Vamos a sintetizar los contenidos de las 23 cláusulas que contiene el Convenio TFO

PRIMERA

Establece la encomienda de tareas de conservación y mantenimiento en las Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293, detallando tramos y longitudes (total: 2.292,79 km).

SEGUNDA

Vialidad Provincial asume el pago de salarios y cargas laborales del personal afectado, deslindando toda responsabilidad laboral de VIALIDAD NACIONAL.

TERCERA

Fija el monto total de la inversión en $ 13.486.511.546,64 (valores de Noviembre de 2024).

CUARTA

Vialidad Nacional aportará la redeterminación de precios hasta el monto máximo resultante de la aplicación del Decreto Nacional N° 490/2023 y su normativa complementaria.

QUINTA

Las Especificaciones Técnicas para las tareas serán de elaboración conjunta entre ambas Partes.

SEXTA

Vialidad Provincial suministrará la totalidad de equipos, materiales y mano de obra necesarios, bajo las condiciones y especificaciones técnicas de VIALIDAD NACIONAL.

SÉPTIMA

Enumera la normativa legal aplicable al convenio (Ley de Obras Públicas N° 13.064, Pliegos y Manuales de D.N.V., Decreto N° 490/2023).

OCTAVA

Vialidad Provincial realizará el Estudio de Impacto Ambiental, en caso de corresponder, según la legislación vigente.

NOVENA

Los certificados mensuales de obra serán confeccionados por VIALIDAD NACIONAL mediante el sistema SIGO.

DÉCIMA

Vialidad Nacional abonará los certificados en un plazo de sesenta (60) días corridos (o 120 días hábiles administrativos para recepción provisional o definitiva) desde su recepción en el 23° Distrito.

DÉCIMO PRIMERA

El Certificado debe presentarse mensualmente (aún sin avance) y debe incluir la documentación técnica complementaria.

DÉCIMO SEGUNDA

Ambas partes medirán y certificarán mensualmente los trabajos (último día del mes). VIALIDAD PROVINCIAL presentará la documentación en el Distrito Jurisdiccional entre el día 1 y 3 del mes siguiente.

DÉCIMO TERCERA

Vialidad Nacional mantiene sus facultades de control, inspección y fiscalización del objeto del Convenio y de los bienes que lo integran.

DÉCIMO CUARTA

Vialidad Provincial administrará la gestión y dispondrá la clase y oportunidad de los trabajos dentro del “Sistema Modular de Contratación” (Artículo 17° del Pliego Complementario).

DÉCIMO QUINTA

Vialidad Provincial asume la responsabilidad civil y de indemnización por daños a personas o bienes de VIALIDAD NACIONAL o terceros causados durante las tareas, resarciendo a VIALIDAD NACIONAL si esta debiera responder.

DÉCIMO SEXTA

El 23° Distrito de Vialidad Nacional puede modificar cantidades/volúmenes de materiales sin exceder el importe total contractual ni modificar precios unitarios, sin derecho a reconocimiento para VIALIDAD PROVINCIAL.

DÉCIMO SÉPTIMA

Vialidad Provincial se compromete a resarcir integralmente a VIALIDAD NACIONAL en un plazo no mayor a 60 días corridos si esta última resultara obligada a responder por reclamaciones originadas en la gestión o contratación de la Provincial.

DÉCIMO OCTAVA

Vialidad Nacional puede licitar obras sobre los tramos del convenio; estos tramos serán desafectados a partir de la firma del Acta de Replanteo de dichas obras, lo cual debe ser comunicado con antelación a VIALIDAD PROVINCIAL.

DÉCIMO NOVENA

Vialidad Nacional no recibirá compensación económica ni indemnización por gastos de herramientas, ropa de trabajo o transporte de personal.

VIGÉSIMA

La vigencia es de DOCE (12) meses desde la fecha de inicio del replanteo, salvo causales de rescisión o suspensión fijadas en el Pliego Complementario.

VIGÉSIMO PRIMERA

Vielidad Provincial no puede ceder o subcontratar derechos u obligaciones sin el consentimiento expreso de VIALIDAD NACIONAL.

VIGÉSIMO SEGUNDA

Ambas partes gestionarán o emitirán los instrumentos legales para dar validez al acuerdo.

VIGÉSIMO TERCERA

Fija los domicilios legales (ver encabezamiento) para notificaciones y acuerda someter cualquier controversia a la competencia jurisdiccional de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero.

Además, el Convenio incluye un detalle pormenorizado de los tramos de la ruta nacional 3 que deben ser mantenidos por Vialidad Provincial, cuya obligación es mantener la transpirabilidad de la principal vía terrestre de la Patagonia.

Como dijimos en otro informe respecto de este desentendimiento de las rutas, tanto por la Nación como por parte de la provincia, uno culpa a otro, ninguno da una solución y lo único que buscan es ponerse a resguardo de las responsabilidades que todos los meses deberían asumir por la cantidad de accidentes que producen. (Agencia OPI Santa Cruz)