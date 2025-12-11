Equipo de C5N deportado de Venezuela. Probaron la propia medicina que el canal de Cristóbal López negó que se aplicaba a otros

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Un equipo de prensa de C5N encabezado con el periodista Adrián Salonia y dos personas más, viajó desde Buenos Aires a Caracas con el fin de “documentar y visibilizar la situación de Venezuela y el asedio de EEUU al presidente Nicolás Maduro, con un sitio inhumano que amenaza con transformarse en un bloqueo como el que ese país imperialista cercó a Cuba por décadas”, esa fue la explicación que dieron en la pantalla del canal de Cristóbal López sobre el propósito del viaje del equipo de C5N que fue deportado desde el aeropuerto venezolano, ni bien bajó del avión.

“Íbamos a mostrar la realidad del país” dijo ayer Jorge Rial en Argenzuela y Diego Brancatelli, defensor a ultranza de Maduro, apesadumbrado señaló “Nos acaban de mostrar que hay censura en Venezuela. Yo creo que este canal ayudaba a ese país estando allí…”. Bienvenidos al mundo real.

Ahora Rial y Cristóbal deberían quitarle el nombre al programa que era una alegoría a la relación enfermiza ( y posiblemente rentada) que tiene el kirchnerismo con el narcodictador, que a la vista de C5N siempre fue un gran demócrata combatido por el “capitalismo” y el “imperialismo” atroz (¿?).

Ayer era elocuente la desorientación que tenían en la pantalla de C5N los periodistas defensores a ultranza del narcodictador; ver la cara de contrariados y desubicados que mostraban en “Argenzuela” mientras se les hacía difícil disimular el malestar que sentían y la imposibilidad de encontrar palabras para explicar que todo lo que se dice de Venezuela es absolutamente cierto y que ellos fueron los responsables de montar un relato trucho alrededor del criminal Nicolás Maduro y su régimen genocida.

Como si fuera muy necesario para el canal encontrar un responsable per se del tremendo fracaso por parte del relato K sostenido por años en el canal de Cristina alrededor de la fábula (porque Maduro es un animal) del supuesto asedio a la “democracia venezolana”, Rial recordó que “el representante de Venezuela en Argentina, nos la vendió cambiada”, dijo y agregó “es un pelotudo este Michelo que nos aseguraba que estaba todo arreglado y podríamos trabajar tranquilos” dijo el ex conductor de América.

Michelo, es un salteño, peronista, de nombre Diego Suárez que se vende como aliado al régimen de Nicolás Maduro y se arroga una representatividad política falsa y absurda, al punto que el equipo de producción de C5N confió su logística “a este pelotudo” como dijo Rial y ni siquiera pudo transponer los límites del aeropuerto Simón Bolivar.

Los vende humos de C5N vivieron en carne propia lo que vivió Wiñasky y el propio Jorge Lanata hace unos años, cuando fueron retenidos por el SEBIN del dictadorzuelo venezolano y desde la pantalla de Cristóbal se ponía en duda todo lo ocurrido, asegurando que “algo habría” si el gobierno no les había permitido ingresar a Venezuela y orillaban el argumento de una supuesta vinculación que tenía Lanata con Turner, eran una suerte de “espías” de EEUU y algunos periodistas del canal hasta deslizaron que por ahí les habían encontrado alguna sustancia entre los equipos técnicos que llevaban.

Ahora C5N, en medio de otra operación de chupamedismo al régimen del genocida Nicolás Maduro, bebieron de la misma botella y sintieron el sabor amargo de la inseguridad que impone el gobierno criminal de un desquiciado junto a un equipo de asesinos a sueldo, que roban, matan, encarcelan y desaparecen gente., lo cu al ha sido negado sistemáticamente desde la pantalla del canal de López y De Sousa.

¿Jorge Rial comenzará, ahora, a apoyar las maniobras militares de EEUU para desalojar la dictadura de Maduro de Venezuela?. Ahora que les tocó a ellos probar de su propia medicina ¿El canal cambiará el discurso sobre las bondades del régimen que solo ellos veían y promocionaban hasta hace algunas horas y se animarán a contar la verdad?.

Quizás para el equipo de C5N aplique hoy más que nunca la frase del escritor británico Aldous Huxley, quien dijo “Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro”. (Agencia OPI Santa cruz)