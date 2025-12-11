Falta de votos por Terra Ignis y salmoneras frena la sesión en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – La actividad parlamentaria en Tierra del Fuego ha quedado rehén de la falta de consenso político. En una maniobra que evidencia la debilidad del oficialismo para garantizar los números en el recinto, la sesión convocada para el mediodía de hoy fue postergada nuevamente hasta el lunes 15 de diciembre, fecha límite del período de sesiones ordinarias 2025. Si bien desde la esfera oficial se intentó justificar la dilación atribuyéndola a “cuestiones de salud” de un integrante del cuerpo legislativo, fuentes parlamentarias confirmaron a esta Agencia que el verdadero motivo es el estancamiento en las negociaciones por dos cajas clave para el Ejecutivo: la desregulación de la salmonicultura y la transferencia de activos hidrocarburíferos a la estatal Terra Ignis.

El bloqueo político se centra en la incapacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios —específicamente la mayoría agravada que exige la Constitución— para ratificar el traspaso de derechos y obligaciones de YPF a la Sociedad Anónima Terra Ignis. Este proyecto contempla la cesión de las áreas de explotación Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego a la compañía donde el Estado es el accionista mayoritario, incluyendo una prórroga de concesiones por 10 años. La ratificación de este acuerdo requiere un piso de 10 votos, un umbral que el oficialismo no ha logrado asegurar tras una jornada de febriles negociaciones a puertas cerradas.

En paralelo, la tensión se dispara por el intento de modificar la matriz ambiental de la provincia. El segundo proyecto en discordia busca derogar la Ley 1355 para establecer un nuevo marco regulatorio de acuicultura. Aunque la iniciativa mantiene la prohibición de cultivo de salmónidos en los 160 kilómetros del Canal Beagle —desde el límite con Chile hasta Cabo San Pío—, habilita la actividad productiva en ríos, lagos, lagunas y sistemas de recirculación (RAS) en el resto del territorio, un punto que ha generado fuerte resistencia y que forma parte del paquete de intercambio de favores políticos que hoy traba la sesión.

La Resolución 409/25, firmada por el legislador Federico Sciurano en su rol de vicepresidente 2° a cargo de la Presidencia, formalizó la postergación y abrió una ventana crítica de 96 horas. Con el cierre del período ordinario operando este lunes, la Legislatura enfrenta un escenario de “todo o nada”: o se logra el dictamen y los votos antes de la medianoche, o se deberá forzar un cuarto intermedio hasta antes del 31 de diciembre, o bien convocar a extraordinarias. Lo que queda expuesto es que la salud de los legisladores es la excusa formal para ocultar una disputa de fondo por el manejo de los recursos naturales y energéticos de la isla. (Agencia OPI Tierra del Fuego)