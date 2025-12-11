Melella cubre la salida de Tita con Canals y ordena mantener el rumbo

- Publicidad -

(OPI TdF) – En un movimiento previsible dentro del tablero político provincial, el gobernador Gustavo Melella formalizó este miércoles, mediante decreto, la designación de Jorge Canals como nuevo Ministro Jefe de Gabinete. El nombramiento surge como respuesta obligada ante la vacante dejada por Agustín Tita, hombre del riñón del mandatario, quien abandonó el Ejecutivo local para asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

La ceremonia administrativa sirvió para ratificar que, lejos de buscar una oxigenación en la gestión, el Ejecutivo apuesta a mantener el status quo. El propio Gobernador enfatizó el concepto de “sentido de continuidad institucional“, una frase que, decodificada en el contexto actual, sugiere que la línea política no sufrirá alteraciones pese a la creciente tensión legislativa y social. “Jorge Canals asume con el compromiso de seguir trabajando en equipo, coordinando las políticas públicas que nuestra provincia necesita“, declaró Melella, intentando proyectar una imagen de normalidad mientras su administración enfrenta dificultades para cerrar acuerdos clave en la Legislatura.

Por su parte, Agustín Tita deja la coordinación de los ministros para trasladar la defensa de los intereses del oficialismo fueguino al Congreso Nacional, un escenario donde la provincia requerirá de alfiles leales ante la coyuntura nacional. Su reemplazo, Jorge Canals, no tardó en alinearse con el discurso oficialista. En sus primeras declaraciones, el flamante ministro aseguró asumir con el propósito de “dar continuidad al trabajo ya iniciado” y “fortalecer la articulación entre áreas“.

- Publicidad -

Sin embargo, detrás de las palabras de protocolo sobre “eficiencia y transparencia“, Canals hereda una “papa caliente“. El nuevo Jefe de Gabinete deberá operar de inmediato sobre una Legislatura trabada, que —como informó OPI Tierra del Fuego— ha postergado sesiones clave por falta de votos para aprobar la cesión de áreas de YPF a Terra Ignis y la regulación de salmoneras. La designación de Canals no es solo un cambio de nombres; es el intento de Melella de colocar a un funcionario operativo que logre destrabar los “proyectos estratégicos” que Tita dejó pendientes antes de su partida a Buenos Aires. (Agencia OPI Tierra del Fuego)