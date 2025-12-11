Proponen a la ministra de Economía para presidir el Tribunal de Cuentas

- Publicidad -
El gobernador Claudio Vidal propuso la designación de la actual ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina Jaramillo como la próxima presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz.
Jaramillo es contadora, presentó la renuncia con efectividad a partir del 1° de enero de 2026 y reemplazará a la abogada Gabriela Castro, quien preside actualmente el organismo y será designada como vocal.
La designación de Castro fue controvertida dada la falta de antecedentes para ocupar el principal organismo de control de la provincia.
Vidal envió los decretos N° 1111/25 y 1112/25 a la legislatura provincial para que ambas funcionarias sean ratificadas mediante acuerdo del Poder Legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)
esta joven va a tener que dar explicaciones del tesoro de los santacruceños al proximo gobierno, porque esta gestion actual se estan afanando todo… donde esta la plata de YPF ? , si en la provincia no hay obras , estan las mayorias de las instalaciones publicas destruidas , hospitales sin insumos ni herramientas , las empresas del estado sin recursos , docentes sin salario digno , la caja de servicios sociales fundida , esta provincia esta devastada economica y culturalmente por los politicos corruptos