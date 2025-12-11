Proponen a la ministra de Economía para presidir el Tribunal de Cuentas

- Publicidad -

El gobernador Claudio Vidal propuso la designación de la actual ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina Jaramillo como la próxima presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz.

Jaramillo es contadora, presentó la renuncia con efectividad a partir del 1° de enero de 2026 y reemplazará a la abogada Gabriela Castro, quien preside actualmente el organismo y será designada como vocal.

La designación de Castro fue controvertida dada la falta de antecedentes para ocupar el principal organismo de control de la provincia.

Vidal envió los decretos N° 1111/25 y 1112/25 a la legislatura provincial para que ambas funcionarias sean ratificadas mediante acuerdo del Poder Legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)