Reforma laboral modifica indemnizaciones y régimen de multas

El Gobierno giró al Congreso la reforma laboral que establece un aporte obligatorio del 3% y deroga tres estatutos profesionales claves. El oficialismo postergó el tratamiento hasta el martes para negociar los 37 votos necesarios en el Senado.

La normativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con una contribución del 3% de las remuneraciones para cubrir indemnizaciones. El cálculo por despido sin justa causa se fija en un mes de sueldo por año trabajado sobre la mejor remuneración mensual, sin incluir ítems adicionales. El proyecto incluye incentivos fiscales con alícuotas reducidas durante 48 meses y condonación de deudas por regularización de empleo.

El texto deroga la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional, la Ley 14.546 del Estatuto del Viajante y la Ley 27.555 de Teletrabajo. La reforma elimina la responsabilidad de las empresas sobre actividades tercerizadas y clasifica a los trabajadores de plataformas tecnológicas como prestadores independientes.

El oficialismo cuenta con 21 senadores entre propios y aliados del Frente Cívico. Para aprobar la ley requiere sumar cuatro votos del PRO, 10 de la UCR y dos de bloques provinciales. El interbloque peronista reúne 28 legisladores y busca bloquear el proyecto mediante acuerdos con representantes patagónicos, tras advertir sobre la caída de convenios en áreas petroleras.

La senadora Carolina Moisés sostuvo que los capítulos impositivos deben ingresar por la Cámara de Diputados. Voceros parlamentarios indicaron que esa parte del articulado podría eliminarse para facilitar el trámite.

La vicepresidenta Victoria Villarruel definirá la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la reunión de jefes de bloque del próximo martes. (Agencia OPI Santa Cruz)